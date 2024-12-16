煤氣主辦TERA-Award 被譽「智慧能源界奧斯卡」 冠軍可奪百萬美元

由煤氣公司(003)主辦、賦生資本賦能的的第四屆TERA-Award智慧能源創新大賽，現已接受報名。冠軍項目可獨得高達100萬美元(約780萬港元)獎金。 第四屆 TERA-Award 新增 已接受報名 由即日起至明年4月9日，全球科創團隊可向大會提交智慧能源領域的創新技術和解決方案。比賽共設六大範疇，包括「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「CCUS技術」、「綠色燃料及氫能」、「能源智能化」及「智慧城市」。今屆於「綠色燃料」比賽範疇中，新增可持續生物質原料處理技術、可持續航空燃料(SAF)和綠色甲醇等，期望更多綠色能源初創團隊參與賽事。

TERA-Award大賽被譽為「智慧能源界奧斯卡」，以「為綠色經濟發展賦能」為願景除了冠軍項目可獨得高達100萬美元獎金，得獎團隊更有機會獲投資者及企業協助落實參賽項目，不同領域的專家、導師、投資方將與獲獎團隊交流，致力發掘更多綠色獨角獸。過往三屆TERA-Award大賽已從全球招募到來自超過59個國家和地區，合共超過900創業項目。 第二屆金獎得主 已完成 A 輪融資 其中第二屆金獎得主創冷科技已完成A輪融資，其核心產品包括無電製冷塗層和無電製冷膜，已應用於全球逾百項目；第一屆大賽銅獎得主易池新能除了獲煤氣公司的戰略投資外，今年在深圳推出首個硫基液流電池儲能系統示範項目，進入產業化的加速階段，該團隊並計劃於2027年進行大規模量產。

李家傑冀加快綠色能源初創企業商品化 TERA-Award大賽創始人李家傑表示，TERA-Award不僅是一場比賽，更是綠色能源初創企業的孵化器和加速器，期望創建一個初創企業與投資者的配對平台，讓投資者物識有潛力的綠色初創項目，科創團隊則從而獲得資金及應用場景，加快「從0到1」、「從1到10」的創業進程，讓項目從實驗室落實到市場應用，加快商品化及規模化。