環保建築大獎2023提名創新高 9間發展商、顧問公司及機構獲綠建領導先鋒大奬

由香港綠色建築議會及環保建築專業議會合辦的「環保建築大獎2023」於上周五(3日)舉行頒獎晚宴，並公布得獎項目及機構名單。兩年一度的環保建築大獎是本港極具公信力的獎項，旨在表揚對可持續發展和環保建築有傑出表現和貢獻的項目和機構，屬業界最高殊榮之一。本屆大獎以「擁抱美好生活‧締造優質綠建環境」為主題，獲得業界踴躍參與，提名數目創歷史新高達147項，較上屆增加47%。本屆錄得共117個入圍項目，大會於頒獎晚宴上公布68個獎項得主，包括9個綠建領導先鋒大獎、16個大獎、35個優異獎及8個「聯合國可持續發展目標特別嘉獎」。
「環保建築大獎2023」今年踏入第九屆，頒獎晚宴邀得香港特別行政區政府發展局長甯漢豪擔任主禮嘉賓，並邀請環保建築大獎2023籌辦委員會及環保建築專業議會主席甄英傑、香港綠色建築議會主席張天祥，以及環保建築大獎2023學術委員會陳祖聲，以表揚建築業界的精英。逾500位嘉賓、政府官員和評審委員會成員參與當晚盛會，與眾得獎者一同慶賀。
本屆綠建領導先鋒大奬分別由發展商信和集團、顧問公司利安顧問和葉頌文環保建築師事務所、設施管理公司-香港置地(物業管理)和新世界物業管理、政府、公共機構及非政府機構中華電力、承建商中國建築工程(香港)，以及綠色產品及科技行業友盟建築材料和施耐德電氣(香港)獲得，以表揚他們在促進香港建築環境在可持續發展上的貢獻。
甯漢豪表示，環保建築大獎旨在表揚各界在可持續建築設計、施工和營運方面的卓越表現，以及見證業界在可持續發展的積極參與。今年，大獎再次獲得廣泛支持，五個獎項類別的提名數量再創新高。獲提名的作品不但為大眾締造優質的綠建環境，更為可持續發展確立新標準。可持續發展是全球以至香港的共同願景，政府一直致力推動各種智慧、環保及具抗禦力的措施於工程項目中以應對氣候變遷、提升能源效益和減少碳排放。展望未來，期望我們可以共同創造一個更環保、更具抗禦力、更和諧的城市，通過可持續發展為市民提供更美好優質的生活。