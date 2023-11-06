環保建築大獎2023提名創新高 9間發展商、顧問公司及機構獲綠建領導先鋒大奬

由香港綠色建築議會及環保建築專業議會合辦的「環保建築大獎2023」於上周五(3日)舉行頒獎晚宴，並公布得獎項目及機構名單。兩年一度的環保建築大獎是本港極具公信力的獎項，旨在表揚對可持續發展和環保建築有傑出表現和貢獻的項目和機構，屬業界最高殊榮之一。本屆大獎以「擁抱美好生活‧締造優質綠建環境」為主題，獲得業界踴躍參與，提名數目創歷史新高達147項，較上屆增加47%。本屆錄得共117個入圍項目，大會於頒獎晚宴上公布68個獎項得主，包括9個綠建領導先鋒大獎、16個大獎、35個優異獎及8個「聯合國可持續發展目標特別嘉獎」。

「環保建築大獎2023」今年踏入第九屆，頒獎晚宴邀得香港特別行政區政府發展局長甯漢豪擔任主禮嘉賓，並邀請環保建築大獎2023籌辦委員會及環保建築專業議會主席甄英傑、香港綠色建築議會主席張天祥，以及環保建築大獎2023學術委員會陳祖聲，以表揚建築業界的精英。逾500位嘉賓、政府官員和評審委員會成員參與當晚盛會，與眾得獎者一同慶賀。

本屆綠建領導先鋒大奬分別由發展商信和集團、顧問公司利安顧問和葉頌文環保建築師事務所、設施管理公司-香港置地(物業管理)和新世界物業管理、政府、公共機構及非政府機構中華電力、承建商中國建築工程(香港)，以及綠色產品及科技行業友盟建築材料和施耐德電氣(香港)獲得，以表揚他們在促進香港建築環境在可持續發展上的貢獻。