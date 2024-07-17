生產力局《ESG 一站通 年度中期聚匯》賦能企業–共築綠色香港 與業界專家探討可持續旅遊發展 冀更多中小企加入

生產力局首席創新總監張梓昌博士 （前排左五）、生產力局首席市場總監馮嘉寶女士（前排右五） 及一眾支持機構代表一同支持生產力局《ESG一站通 年度中期聚匯》賦能企業–共築綠色香港。

生產力局於上週四（11日）假生產力大樓舉行《ESG一站通 年度中期聚匯》賦能企業–共築綠色香港，匯聚過百位政商界領袖、行業商會及中小企業代表出席，場面非常熱鬧。《ESG一站通 年度中期聚匯》首先發布了2024中期重點回顧及績效咭結果，更同步推出全新會員福利，亦表揚20多間在ESG自我評估中表現優秀的中小企公司。活動下半場更舉行「專家分享」，由一眾旅遊、酒店、科技及環境、社會及管治（ESG）行業專家對「ESG及科技創新如何推動旅遊及酒店業」議題，即場進行分享及探討。 ESG一站通自今年年初成立，短短半年時間已獲得170間商會的支持，並吸納超過500間公司成為會員。生產力局首席創新總監張梓昌博士在《ESG 一站通 年度中期聚匯》致辭時強調ESG對企業的重要性，張博士表示：「『永續發展』成為近年備受注目的議題，綠色發展模式是新質生產力發展的關鍵驅動因素，能夠引領企業走向更繁榮、可持續的未來。而生產力局作為香港培育新質生產力的核心推動者之一，致力支持香港商界創優增值，提高生產力和可持續發展水平。未來亦會繼續推動『ESG 一站通』與中小企並肩同行，為他們提供更多ESG支援，共建更綠色和永續的香港。」

生產力局首席創新總監張梓昌博士為《ESG 一站通 年度中期聚匯》致辭。

「ESG 一站通」其中一項福利為會員可進行免費「ESG 線上自我評估」，並獲取績效咭從而了解公司的ESG表現及改善方向。生產力局首席市場總監馮嘉寶女士於活動上分享「ESG 一站通」中期重點回顧及發布績效咭結果。自今年1月推出以來，已有來自17個行業的企業參與了我們的線上自我評估，反映出他們在環境、社會、管治（ESG）方面的積極承諾。當中製造業；進出口、批發和零售貿易；專業、科學和支援服務以及信息和通訊業是最積極參與的行業。

在今次的8個ESG評估項目中可見，中小企在「商業道德和舉報不法行為」、「資源和循環利用」、「領導力與持分者參與」，以及「保護顧客和產品責任」這四方面表現最佳。在商業道德和舉報不法行為方面，超過85%公司已制定反貪腐和反賄賂政策，已立舉報機制保護舉報人的企業則佔60%。至於資源和循環利用，逾70%公司設定了有關資源效率的目標，但簽署環保約章的公司較少，僅佔38%。另外，75%公司考慮了氣候變化風險，但少於一半公司計算碳排放量。約三分之二的公司在選擇和追踪供應商時考慮了可持續性，但僅僅過半已實施機制來識別、評估和減輕供應鏈風險。

生產力局首席創新總監張梓昌博士 （前排左七）、生產力局首席市場總監馮嘉寶女士（前排右六）及一眾獲表揚的中小企代表。

《ESG 一站通 年度中期聚匯》亦表揚20多間中小企，同時鼓勵其他企業加快發展ESG的步伐，為企業發展取得額外優勢。為進一步推動企業發展ESG，「ESG一站通」先鋒夥伴中國銀行（香港）個人金融及財富管理部副總經理耿詠恒女士在活動上發表新推出的會員福利，包括為「ESG一站通」會員提供專屬銀行服務優惠。

《ESG 一站通 年度中期聚匯》更設有兩場「專家分享」環節，由AllStarsWomen DAO亞太區合作夥伴關係發展總監郭詩雅小姐擔任嘉賓，一眾行業旅遊、酒店及科技專家從多角度探討利用ESG中科技創新推動旅遊業的議題。第一場《ESG Check-in：邁向酒店及生態旅遊的永續未來》嘉賓講者分別為地球製作活動永續策劃顧問麥贊霖、香港電車市場商務及品牌總監張永恒、海洋公園風險及可持續發展總監侯文強及信和集團助理可持續發展總經理及可持續發展部主管郭鎧怡，共同探討酒店及生態旅遊業如何應對持份者日益增加對提升環境、社會和公司治理（ESG）的期望，致力推動更綠色、更負責任的價值鏈。