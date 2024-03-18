首屆「ESG綠色發展及碳中和大獎」名單出爐 20企獲殊榮

由《am730》主辦、亞洲金融科技師學會(IFTA)及環境社會及企業管治基準學會(IESGB)協辦的首屆「ESG綠色發展及碳中和大獎」，今日假會展舉行2023頒獎典禮，大獎旨在表彰在環境、社會和公司治理(ESG)領域中取得卓越成就的組織，鼓勵和推動香港綠色發展和碳中和項目，以應對日益嚴峻的氣候變化和可持續發展的挑戰。獎項共有兩大類，分別為傑出可持續企業大獎及傑出綠色應用大獎。首屆共有20間公司獲獎，包括7間上市公司，涉及21個奬項。
12企奪可持續企業大奬 涉9上市公司
在首屆「ESG綠色發展及碳中和大獎」獲傑出可持續企業大奬的企業有12間，包括上市公司恒基地產(012)、新世界發展(017)、友邦保險(1299)、香格里拉(069)、華潤啤酒(291)、中信資源(1205)及載通(062)；非上市公司包括華懋集團、亞洲國際博覽館管理、康業服務、家得路天然健康食品及香港中華基督教青年會。
9公司獲傑出綠色應用大獎 包括兩社企
另外，有9間公司獲得傑出綠色應用大獎，包括涉及綠色科技產品獲奬的馬斯寶集團及數碼身份共享平台；以及涉及綠色項目的包括兩間社企滿櫃膳糧及絲打同行，另有鐘聲學校、香港理工大學專業及持續教育學院、香港中華基督教青年會、CulinArt 1862及綠色環保建設有限公司亦奪奬。
陳浩濂：香港提速成國際綠色科技中心
財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席頒奬禮並致辭，他表示推動綠色經濟實現可持續發展是全球重要議題，香港在建構國際綠色科技及金融中心具備一定優勢，港府會繼續致力採取不同措施，從培育市場，提升能力，資助創新多方面全方位推動綠色金融同科技結合，從而加速香港成為國際綠色科技中心。
《am730》社長盧覺麟表示，能夠順利舉辦第一屆「ESG綠色發展及碳中和大獎」，要感謝一眾專業評審團、數據贊助商Wizpresso，提供ESG評核系統作量化評分參考，令獎項更具科學性和認受性，以及16間支持機構協力宣傳。他認為，可持續發展是推動香港成為永續宜居城市的關鍵，而各行各業當下絕對有責任為愛惜環境和締造社會平等和諧而出力。
IFTA及IESGB創辦人龐寶林表示，是次協辦「ESG綠色發展及碳中和大獎」除了涉及投資者教育，亦想表彰ESG領域做得好的機構，並希望得奬企業可向其他企業做示範及互相交流，以提高香港整體的水準。