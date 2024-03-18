首屆「ESG綠色發展及碳中和大獎」名單出爐 20企獲殊榮

由《am730》主辦、亞洲金融科技師學會(IFTA)及環境社會及企業管治基準學會(IESGB)協辦的首屆「ESG綠色發展及碳中和大獎」，今日假會展舉行2023頒獎典禮，大獎旨在表彰在環境、社會和公司治理(ESG)領域中取得卓越成就的組織，鼓勵和推動香港綠色發展和碳中和項目，以應對日益嚴峻的氣候變化和可持續發展的挑戰。獎項共有兩大類，分別為傑出可持續企業大獎及傑出綠色應用大獎。首屆共有20間公司獲獎，包括7間上市公司，涉及21個奬項。

12 企奪可持續企業大奬 涉 9 上市公司

在首屆「ESG綠色發展及碳中和大獎」獲傑出可持續企業大奬的企業有12間，包括上市公司恒基地產(012)、新世界發展(017)、友邦保險(1299)、香格里拉(069)、華潤啤酒(291)、中信資源(1205)及載通(062)；非上市公司包括華懋集團、亞洲國際博覽館管理、康業服務、家得路天然健康食品及香港中華基督教青年會。