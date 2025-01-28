「維」繫點滴｜低糖健康飲食時代

上回提及的「維他奶營養標準」，是我們在產品創新及建立消費者信任方面的基石。在最近一次聚會上，就聽到一位朋友分享她的健康飲食旅程，她更表示對維他奶鈣思寶系列產品情有獨鍾，連營養師也向她大力推薦。事實上，根據Ipsos Asia Limited在2023年10月至12月期間在香港對50名營養師進行的植物奶飲品評估研究顯示，94%營養師推薦日飲一盒鈣思寶，達成人50%鈣所需。 我們的營養標準不僅只是口感的保證，更是對健康和環境的承諾，我們目前的產品組合中，91%是以植物為本的食品及飲品。此外，我們亦積極研發更多新口味，包括去年推出的香蕉豆奶及士多啤梨豆奶。產品不僅保留了豐富口感，還降低了糖分，讓消費者在享受美味的同時，不必擔心過多的糖分攝取。

我們的健康和營養策略也在不斷推進，主要集中於三個方面：生產更多以植物為本的產品、提供更健康的選擇，以及推廣更健康的生活方式。我們亦堅持使用經認證為非基因改造的大豆以及其他原材料，並會通過定期審核及內部抽樣作進一步驗證。至於為甚麼要選擇「非基因改造」的原材料？由於非基因改造原材料是在未經基因改造的情況下種植，有助於保護生物多樣性，並減少基因改造生物相關的潛在風險及健康疑慮，與我們致力提供美味與營養兼備產品的初心不謀而合。

根據Statista的預測，香港市場對健康飲品的需求將持續增長，到2029年市場規模將達到15.9億美元，而這一增長主要受到消費者對低糖和天然成分飲品偏好的推動。隨著越來越多的人開始重視健康生活方式，相信未來會有更多創新的低糖飲品問世，我們的目標就是將產品組合中「中至零糖」的產品提高到超過85%。 正因如此，除了推出新口味，我們亦不斷調整原有的產品配方，迎合消費者對低糖飲品的需求。例如去年推出的維他零糖檸檬茶及維他氣泡零糖檸檬茶，兩款都不含卡路里及糖分，清爽解渴，適合不同飲用場景，氣泡版配火鍋就剛好！

當然，在推薦新產品的同時，筆者亦要不厭其煩的提提大家：謹記做好膠樽及紙包盒回收！我們已在各區多個地點設立回收點，各位亦可以利用社區的公共回收設施，一同為保護環境出一分力。 最後，農曆新年將至，在此祝願大家心想事成、闔家平安！ （特約分享）