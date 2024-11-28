「維」繫點滴｜植物力新潮流

隨著健康意識提升及環保理念普及，消費者對植物性產品的需求如雨後春筍般湧現。有市場研究顯示，香港的植物性食品市場在2021年約為3600萬美元，預計到2026年將增長至4650萬美元。 維他奶集團以豆奶起家，稱得上本地植物奶先驅，更成為家喻戶曉的香港品牌，而筆者亦很榮幸可以通過此專欄跟大家分享集團在可持續發展方面所作出的努力。其實早在10年前，我們已經建立了一個全面的可持續發展框架，以「生產適當的產品」及「採用適當的生產方法」為兩大核心。

顧名思義，「生產適當的產品」首要當然是緊貼消費者的喜好，並在這大前提下積極擴闊植物性產品組合。有別於過去主打豆奶市場，維他奶亦不斷革新求變，除了在原有的豆奶基礎上加入更多新口味，亦引入了近年大熱的燕麥奶及杏仁奶，因此我們目前的產品組合中，91%是以植物為本的食品及飲品，以大豆、燕麥、杏仁及茶作為四大主要原材料。 集團生產植物奶時無可避免會產生一些食品廢棄物，主要來自豆渣、豆殼及茶葉等副產品。多年來，我們已成功開發出各種方法來支援豆渣循環經濟，未來亦會進一步將目標提升至超過99%豆渣回收率。根據維他奶的生產廢棄物零堆填管理方法，我們通過合作夥伴，回收這些廢棄物，並送往香港首個有機資源回收中心和可再生能源發電廠O-Park1，將有機廢棄物轉化為堆肥和沼氣，不僅減少垃圾堆填，同時有助實現更潔淨的能源結構。

之前亦有研究報告指出，如果所有人都轉向植物性飲食，與飲食相關的溫室氣體排放預計可以下降達74%！因此，集團在研發新產品或改良產品配方時，有一套根據世界衛生組織和其他國際及國家健康衛生部門的飲食建議而制定的「維他奶營養標準」，旨在保留原有風味及產品體驗的同時，為消費者帶來健康、美味且對環境負責的植物性營養，其富含植物蛋白、不飽和脂肪、膳食纖維、鈣及維他命。 話說回來，作為一名咖啡愛好者，往常多數選擇黑咖啡，但自從嘗試過燕麥奶及杏仁奶後，亦開始在咖啡加入植物奶點綴，不同種類的植物奶確實有助提升咖啡的香氣及口感，尤其要向其他咖啡愛好者推介專業沖調用的BARISTA’S CHOICE by Vitasoy，無論豆奶、燕麥奶或杏仁奶，全系列均為低糖及零膽固醇，營養、味道兼備，你也會從中找到適合自己的新口味。