「維」繫點滴｜「植」下好生活

由於工作關係，筆者有幸獲邀在不同論壇分享個人觀點，在與一眾嘉賓互相交流經驗之時，越發體會到教育在推動可持續發展的重要性，而且能夠越早培養小朋友的習慣，成效就越理想。

前兩篇都向讀者提及過維他奶不斷在植物性飲品方面進行研發、創新，而為了讓更多小朋友及早培養可持續發展的生活模式及養成植物性飲食的習慣。自2020年起，我們以「營養探索之旅」為題，走入校園及社區，教育大眾關於以植物為本及可持續發展飲食的概念，認識植物性飲食對身體和環境的好處。

作為一個父親，都知道要小朋友一直靜靜坐著聽你說教很困難，所以我們在推廣植物性飲食的時候，便嘗試多元化的活動教學，加入STEM 元素、戶外教室及實驗環節等，讓小朋友以不同的方式汲取知識。

我們曾與非牟利團體合作組織農莊體驗活動，讓學童化身成一眾小農夫，親手挖掘泥土及栽種植物，體驗「粒粒皆辛苦」的大道理。此外，我們亦到不同學校舉辦工作坊，教導學童自行組裝植物監測器，利用應用程式實時監測植物生長環境的當前狀態，以多角度深入了解植物由來，更懂得珍惜資源。

要將植物性飲食融入日常，少不免需要父母的支持及幫忙，有見及此，我們亦安排了一些親子朱古力拉花工作坊，體驗以植物奶製作奶泡及拉花並畫上自己喜愛的卡通圖案，製作獨一無二的朱古力飲品。

今年，我們更推出親子烹飪工作坊試點計劃，由公司的營養師團隊研發出以維他奶豆奶及維他山水系列產品製作創意菜式，在一邊指導製作色香味俱全食物的同時，一邊講解豆類製品的營養價值，培養小朋友對健康飲食的興趣，鼓勵他們與家人一同發掘豆製食品的多樣性。

首個工作坊當日正值農曆新年期間，同事所研製的賀年菜式名為「大紅大紫逗富（豆腐）包」，極具意頭。當然，豆腐適合一年四季食用，筆者亦曾在家嘗試製作此菜式，準備及烹煮過程均很簡單，只需煎好沾上粟粉及蛋漿的維他山水有機硬豆腐，再烹煮由維他奶山水特濃鮮豆味鮮豆漿、甜醬、黃豆醬、蠔油、蒜蓉及麻油製成的醬汁，調味料份量視乎個人口味而定，用生菜包裏豆腐再淋上醬汁，灑上芝麻點綴，連家人都讚口不絕。事實上，大家不妨盡情發揮創意，在日常生活中逐漸加入更多植物性飲食的元素，每天「植」下好生活！

（特約分享）