「維」繫點滴｜續寫資源價值

相信大家對三色回收桶的口號都耳熟能詳，後期亦加入了「綠玻璃」，這些顏色標誌已成為我們日常生活中辨識回收物品的重要指引，卻獨缺我們常見的飲品包裝之一 —— 紙包盒。

飲品紙包盒結構較為特別，當中共有六層物料組成，其中74%的物料是紙板，22%是塑膠以及4%是鋁箔，不能放入一般的回收箱，使回收過程更為複雜，加上香港目前缺乏完善的回收配套，導致回收率僅約1%。作為紙包飲品生產者之一，維他奶亦肩負社會責任，致力推動提高紙包飲品盒的回收率。

面對社區的回收配套不足，我們積極與本地回收商、零售商及政府部門合作，目標建立更完善的回收網絡。我們於數年前已開展飲品紙包盒回收計劃，於商場、超市、學校及屋苑等設置超過500個回收箱，希望將紙包盒回收普及化。我們亦配合回收商，支持提升回收流程的效率，確保回收物料能被妥善處理和循環利用。

而一套完善的回收流程必須有公眾支持，因此我們與社區及學校保持緊密連繫，採取多元化推廣策略，包括參與社區舉辧的嘉年華，設立互動攤位，利用遊戲和問答讓公眾輕鬆了解回收知識。我們亦曾與合作夥伴舉辦轉廢為藝的創作比賽，邀請參賽者以回收紙包盒製作藝術品，將環保理念融入創意之中。此外，我們亦與學校舉辦教導學童回收並利用紙包盒升級再造的活動，通過親手做手工的趣味，培養新一代回收及循環再用的好習慣。 多管齊下的推廣方式，旨在鼓勵更多人積極參與環保行動。

為了更廣泛傳遞回收訊息，維他奶亦利用自身的日常運輸資源，在部分送貨車上貼上醒目的回收標語，提醒市民「飲完記得拎埋個紙包盒去回收喇！」，將環保訊息帶到全港各區。我們亦不定時安排紙包盒可持續發展流動教育中心出動，向公眾介紹飲品紙包盒的構造及回收技術，通過車內的互動遊戲，與大家一同進行乾淨回收。

筆者曾親身參與過社區的回收推廣活動，見證了市民由最初的疑惑到積極參與的轉變。這些經歷讓我明白，環保需要堅持以及大家的共同努力才能成功。香港的環保路仍漫長，提升飲品紙包盒回收率更是任重道遠。作為維他奶可持續發展團隊的一份子，我將與公司一起繼續推動可持續發展，致力減低業務在環境留下的足跡。

此系列文章到此暫告一段落，希望各位與筆者一起做好乾淨回收，讓玻璃樽、膠樽或紙包盒都得以循環再造，展開第二次生命，實現循環經濟。

（特約分享）