ESG之「S」社會責任篇｜企業與NGO合作模式 結合雙方優勢 創造正面價值

ESG策略可謂近年企業的必修課題，企業在環境(Environmental)、社會(Social)和公司治理(Governance)的發展，亦被視為評估一間企業能否永續經營的指標。當中「S」代表的「社會」，強調企業組織所製定的政策和行動如何影響個人、群體和整個社會，以香港交易所推出的《環境、社會及管治報告指引》為例，12個「一般披露主要範疇」中，有8個涉及社會因素，反映企業組織在加強社會責任和提升資訊透明度方面的重要性。不少企業組織在尋找各種回饋社會的機會時，會選擇與非牟利機構(NGO)建立合作夥伴關係，利用雙方優勢，合力為社區創造更多可持續的正面影響。

財務或產品支援助擴展服務

由企業提供資金支援或捐助產品及物資，都是較為常見的企業與NGO合作模式，不但能夠擴展機構的服務，讓NGO可以將原本有限的資源整合，集中投放在其服務項目之上，並得以持續擴大服務或合作計劃的規模，幫助社會上更多有需要的人；與此同時，亦可以讓服務或合作計劃擁有更多宣傳渠道，增加曝光率，鼓勵市民參與，展示企業組織在實踐企業社會責任(CSR)方面的承諾。

推行義工計劃回饋社會

另一個較常見的企業與NGO合作模式，則是企業組織推行義工計劃，透過提供假期和津貼等措施，鼓勵員工以個人身份參與義工服務，回饋社會。不少企業組織亦會籌組義工隊，參加NGO所舉辦的義工服務或自發舉辦義工活動以協助NGO和地區組織服務社區，例如義教、探訪長者、環保回收和動物義工等，企業組織可以選擇參加與其管治理念及服務範疇相符的義工活動，擴大自身在該範疇的影響力。