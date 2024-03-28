ESG之「S」社會責任篇｜漫遊細賞華富歷史與風光 一步一足跡 以心連繫凝聚社區關愛 香港仔坊會 南區慈善步行籌款2024

坐擁一望無際海景、醉人日落與晚霞，港島南區公共屋邨華富邨自1967年落成入伙以來，一直被美稱為「平民豪宅」。然而，政府歷時10年到本月敲定最終華富邨遷置方案，意味著這個老牌屋邨獨有的社區面貌及風光，即將暫告一段落。華富邨清拆重建在即，於邨內分別擁有南區長者綜合服務處、尚頤坊、良躍社區藥房、悠閒坊(社企)及愛心花園5個不同服務單位的香港仔坊會亦與該區區民有深厚感情，因此今年的步行籌款決定於華富邨舉行，與大家一同遊歷及緬懷區內風光、特色建築、人情味甚至都市傳說。「『用心關懷．以心連繫』南區慈善步行籌款2024」已於3月17日順利舉行，成功為坊會籌得超過50萬元善款，用作進一步支援低收入或失業人士和有特別需要之家庭，以及拓展坊會服務。

南區長者綜合服務處

良躍社區藥房

Hankel指Little Angel Annie的設計理念與坊會的服務宗旨「用心關懷．以心連繫」一拍即合，期望日後能夠繼續與坊會合作，透過Little Angel Annie感染社區每一個人。

無憂小天使走進華富邨 手牽手傳遞愛與希望 此外，坊會2023/24年度籌款委員會主席周子軒先生更建議與本地插畫師Hankel合作，將其創作的Little Angel Annie帶到華富邨，向南區居民傳遞愛與希望。Hankel指，Little Angel Annie的設計理念與坊會的服務宗旨「用心關懷．以心連繫」不謀而合，雙方在洽談合作細節時已有共識「愛心、關係、社區」是核心價值。Hankel直言，近年香港社會經歷不少高低起跌，人與人之間的關係漸行漸遠，希望透過Little Angel Annie宣揚「愛」的訊息，讓大家知道「愛」是每個人都值得擁有，「Love will find the way」，愛總會有出路。

認知功能障礙長者擔任華富導賞員 步行路線由華富(一)邨商場起步，途經瀑布灣公園及華富(二)邨，最後返回起步點。坊會在步行路線沿途設置多個活動攤位，介紹坊會與華富邨的歷史，以及社區保育等資訊。其中「會心細聽」攤位由一班居於華富邨、患有輕度認知功能障礙的長者擔任華富導賞員，以口述歷史的方式，與大家交流及介紹昔日華富社區的面貌，傳承舊日生活文化點滴。 坊會轄下南區長者綜合服務處自2018年開始推動華富導賞團活動，並與社會企業「歲閱悠遊」合辦「社區導賞員培訓計劃」，目的是透過鼓勵輕度認知功能障礙的長者擔任社區導賞員，提升長者對個人能力的肯定，同時透過口述歷史，讓長者分享生活經驗，連結他們的個人回憶。計劃至今已成功培訓逾20名導賞員，服務逾500名參加者，實踐「老有所為」，患有認知功能障礙的長者同樣能夠發揮所長貢獻社區。