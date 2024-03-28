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ESG系列
2024-03-28 04:29:46
日報

ESG之「S」社會責任篇｜漫遊細賞華富歷史與風光 一步一足跡 以心連繫凝聚社區關愛 香港仔坊會 南區慈善步行籌款2024

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香港仔坊會 南區慈善步行籌款

由香港仔坊會主辦的「『用心關懷．以心連繫』南區慈善步行籌款2024」已於3月17日順利舉行。

香港仔坊會 周子軒

2023/24本會籌款委員會主席周子軒先生

香港仔坊會 南區慈善步行籌款

(第一行左七起) 大會邀得食物環境衞生署南區環境衞生總監梁慧娟女士、香港仔坊會理事長周其仲先生、中聯辦港島工作部科長李晨先生(左二)、香港仔坊會2023/2024年度籌款小組委員會主席周子軒先生(中)、民政事務總署南區民政事務處南區民政事務專員暨南區區議會主席鄭港涌先生, JP及香港警務處西區指揮官梁國榮署理總警司等嘉賓主持起步儀式。

坐擁一望無際海景、醉人日落與晚霞，港島南區公共屋邨華富邨自1967年落成入伙以來，一直被美稱為「平民豪宅」。然而，政府歷時10年到本月敲定最終華富邨遷置方案，意味著這個老牌屋邨獨有的社區面貌及風光，即將暫告一段落。華富邨清拆重建在即，於邨內分別擁有南區長者綜合服務處、尚頤坊、良躍社區藥房、悠閒坊(社企)及愛心花園5個不同服務單位的香港仔坊會亦與該區區民有深厚感情，因此今年的步行籌款決定於華富邨舉行，與大家一同遊歷及緬懷區內風光、特色建築、人情味甚至都市傳說。「『用心關懷．以心連繫』南區慈善步行籌款2024」已於3月17日順利舉行，成功為坊會籌得超過50萬元善款，用作進一步支援低收入或失業人士和有特別需要之家庭，以及拓展坊會服務。

南區長者綜合服務處

南區長者綜合服務處

良躍社區藥房

良躍社區藥房

本地插畫師 Hankel LittleAngelAnnie

Hankel指Little Angel Annie的設計理念與坊會的服務宗旨「用心關懷．以心連繫」一拍即合，期望日後能夠繼續與坊會合作，透過Little Angel Annie感染社區每一個人。

無憂小天使走進華富邨 手牽手傳遞愛與希望

此外，坊會2023/24年度籌款委員會主席周子軒先生更建議與本地插畫師Hankel合作，將其創作的Little Angel Annie帶到華富邨，向南區居民傳遞愛與希望。Hankel指，Little Angel Annie的設計理念與坊會的服務宗旨「用心關懷．以心連繫」不謀而合，雙方在洽談合作細節時已有共識「愛心、關係、社區」是核心價值。Hankel直言，近年香港社會經歷不少高低起跌，人與人之間的關係漸行漸遠，希望透過Little Angel Annie宣揚「愛」的訊息，讓大家知道「愛」是每個人都值得擁有，「Love will find the way」，愛總會有出路。

香港仔坊會 社區導賞員培訓計劃

「社區導賞員培訓計劃」鼓勵輕度認知功能障礙的長者擔任社區導賞員，提升長者對個人能力的肯定，同時向大眾傳承舊日生活文化點滴。

認知功能障礙長者擔任華富導賞員

步行路線由華富(一)邨商場起步，途經瀑布灣公園及華富(二)邨，最後返回起步點。坊會在步行路線沿途設置多個活動攤位，介紹坊會與華富邨的歷史，以及社區保育等資訊。其中「會心細聽」攤位由一班居於華富邨、患有輕度認知功能障礙的長者擔任華富導賞員，以口述歷史的方式，與大家交流及介紹昔日華富社區的面貌，傳承舊日生活文化點滴。

坊會轄下南區長者綜合服務處自2018年開始推動華富導賞團活動，並與社會企業「歲閱悠遊」合辦「社區導賞員培訓計劃」，目的是透過鼓勵輕度認知功能障礙的長者擔任社區導賞員，提升長者對個人能力的肯定，同時透過口述歷史，讓長者分享生活經驗，連結他們的個人回憶。計劃至今已成功培訓逾20名導賞員，服務逾500名參加者，實踐「老有所為」，患有認知功能障礙的長者同樣能夠發揮所長貢獻社區。

香港仔坊會 南區慈善步行籌款 祈願小木頭 華富愛心花園

步行籌款當日，坊會亦特別準備祈願小木頭讓參加者寫下祝福，掛放在華富愛心花園。

整理社區荒地建設愛心花園

坊會自2004年起推行「城市綠洲計劃」，把區內荒廢或未有指定用途之空地進行綠化，包括「香港仔社區花園」及「華富愛心花園」。計劃更於2012年起獲得「香港公益金」資助推行，以不同的活動形式推廣環保及綠色生活。步行籌款當日，坊會特別設置「富中作樂」攤位，帶領參加者參觀華富愛心花園，讓園內的一草一木成為居民的溝通平台，分享種植心得和生活點滴，以及寫上各自的祈願，為社區帶來一片和諧、友愛和共融的氣氛。

面臨社區的重大轉變，香港仔坊會會充分利用服務南區多年的經驗及資源，與坊眾並肩而行，共同面對一切未知的挑戰！
 

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