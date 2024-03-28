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ESG系列
2024-03-28 04:29:47
日報

ESG之「S」社會責任篇｜香港紅十字會主辦【備災論壇：ESG - 塑造韌性社區】 關注氣候變化 運用ESG共建韌性社區

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香港紅十字會 備災論壇

(左起) 香港紅十字會社區備災服務高級經理楊綺華、香港中文大學社會責任及可持續發展處高級經理(科學傳訊)吳頌安、滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝、萬美集團遠東區總裁戴麟、一口設計工作室有限公司聯合創辦人及行政總監張國麟、香港紅十字會行政總裁/秘書長蘇婉嫻就ESG及建設韌性社區手法進行討論。

備災論壇 香港科技大學 陸恭蕙

主禮嘉賓香港科技大學環境及可持續發展學部首席發展顧問陸恭蕙教授致歡迎辭。

近年氣候變化帶來的極端天氣頻密出現，氣候危難為世界各地造成嚴重破壞。香港紅十字會昨日(3月27日)舉行「備災論壇」，邀請不同界別的專家、學者分享他們如何在各個專業領域推動ESG(環境、社會和公司治理)，回應氣候變化趨勢。活動共有超過150名來自商界、社福界及教育界等人士出席，共同探討合作空間及建立韌性社區的可能性。

活動的主禮嘉賓，香港科技大學環境及可持續發展學部首席發展顧問陸恭蕙教授強調跨界別合作對建立韌性社區的重要性。而另一位嘉賓，一口設計工作室有限公司聯合創辦人及行政總監張國麟亦分享，如何透過不同項目連結社區。他曾透過改造公共空間增強社區共融，又在疫情時期召集低收入家庭利用牆紙公司紙樣製作口罩套，提供予有需要人士。

香港紅十字會作為服務國際及本地的社福機構，致力推動社區變得更安全、健康及富凝聚力以應對危難事故。香港紅十字會行政總裁/秘書長蘇婉嫻女士表示：「增強社區韌性是國際紅十字運動的首要任務，而香港紅十字會的策略目標與國際紅十字運動及聯合國可持續發展目標一脈相承，機構在2022/23年度已服務超過258萬人次，動員3萬名義工投入超過28萬小時服務予社區，帶動社會增強韌性，有效回應各種災害。作為國際人道機構，除了回應環境和社會需要外，亦會繼續加强有效及透明的管治方法，以可持續的方法和資源發展社區。」

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