ESG大趨勢系列｜上榜全球九大可持續旅遊目的地 Booking.com：郊野公園走塑政策為香港立功

環境、社會和管治(ESG)逐漸滲透大家生活上各個範疇,近年一個新興課題「可持續旅遊」亦準備衝擊熱愛外遊的香港人,而事實上我們與這個議題的距離或較想像中更近。全球最大旅遊平台之一Booking.com最新可持續旅遊研究中,將香港列入環球九大可持續旅遊的度假勝地之一,Booking.com接受本報訪問時表示,香港入選除了因為這城市被郊野公園大面積覆蓋及創建了一個生態友善環境,香港政府推出的「走塑」措施亦記一功,「簡單改變就是產生巨大不同的開始(simple changes can start to make a big difference)」。

記者:林靜

除香港外,Booking.com選出的另外8個可持續旅遊目的地包括美國蒙特雷(Monterey)、荷蘭烏得勒支(Utrecht)、塞舌爾拜聖安娜區(Baie Sainte Anne)、愛爾蘭科克(Cork)、瑞典哥德堡(Gothenburg)、墨西哥艾庫瑪爾(Akumal)、挪威特隆赫姆(Trondheim)及加拿大溫哥華(Vancouver)。

小知識:何謂可持續旅遊?

「可持續旅遊」指旅客到訪一個地方後,當地的自然環境及社會文化不會因而受到影響,反而會因為旅遊業而得益,又鼓勵遊客親身走進社區及消費,並推動環境及文化可持續發展,實現綠色理念。旅客可以在交通、住宿、飲食、行李準備、消費購物及遊覽行程等方面實踐可持續旅遊,如選擇有減碳方案的航空公司;自備個人衛生用品;揀選具綠色理念住宿;選擇低碳及本土食品;避免購買破壞生態的紀念品;參加生態團;多走路及以單車代步等。