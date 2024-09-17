ESG大趨勢系列｜國泰：拓展可持續燃油保港國際航空樞紐地位 目標6年後使用比例10%

航空業走向淨零碳排放的關鍵詞，必定是可持續航空燃油(SAF)。明年首季運力將100%恢復、意味重建將完成的國泰航空(293)在新里程前，交出的除了千億投資大計，還有重新聚焦減排路上的路線圖。集團最新訂立的短期目標，是2030年碳強度較2019年降低12%，並維持2030年SAF使用佔整體燃油比例10%的目標。不過，國泰2022及2023年的SAF使用比例均只有0.03%，集團可持續發展總經理張承恩指，國泰早在10年前已著手部署SAF，惟這條路仍具挑戰，並須同業、供鏈商及政府等多方同行，「成個行業無乜路可揀，主要係透過SAF去做，如果香港想繼續穩守航空樞紐地位，就有好多工夫要做。」

記者：林靜 攝影：陳奕釗 國際民航組織(ICAO)已確立航空業2050年淨零排放目標，不少國家及地區並已交出SAF路線圖，如歐盟規定2025年起飛航班須使用2%的SAF，2030年達6%；英國及日本要求2030年相關比例為10%；新加坡今年初亦定出藍圖，2026年目標比例1%，2030年增至3%及5%。至於香港，機管局於今年2月起就SAF展開顧問研究，擬就使用及供應SAF的政策便利與基建等向政府提出建議，研究預料在今季完成。

籲港府以全面長線理念規劃SAF 張承恩指，SAF的使用對香港穩守國際航空樞紐地位具一定重要性，國泰有就SAF的可行措施向當局提出意見，並認為港府應以全面且長線的理念規劃，包括運輸、供應鏈及補貼等多方面考慮，不是只推出單一措施。另外，新加坡將於2026年向乘客徵收SAF附加稅，或成全球首例，她認為亦值得參考。張承恩稱，熱切期待港府相關發展，並希望政策不會落後其他地區。 SAF由可再生資源生產，碳排放較傳統燃油少約八成，惟生產成本卻高出數倍。有估計指，目前SAF的供應可滿足2025年行業需求，但2030要達標，則產量仍須倍數增長，缺口仍大。張承恩表示，國泰早在2014年已投資美國的SAF製造商，去年亦與國家電投合作拓展內地SAF供應鏈；另外，採購團隊亦正積極利用全球網絡，以具競爭力價錢取得供應。被問到集團投資供應鏈能否保證將來SAF供應，她則表示可以提高達標的可能性。 供應有缺口 使用比例難直線升 至於未來6年國泰SAF使用比例由0.3%增至10%的這條路線，張承恩指「當初定目標時就知道唔會直線上升」，除了部分已訂立使用比例的地區外，在供應未到位下，不會預期未來數年比例會明顯大增，但相信愈近2030年，供應愈能配合，相關比例的增長就愈明顯，而目前比例符合預期。對於市場關注SAF成本轉嫁情況，她指目前使用比例低，對價格影響微，至於未來發展仍有很多變數，希望可以綜合一系列措施以管控成本。

鼓勵乘客自願減碳 冀各界攜手 張承恩又指，貨運方面的企業客戶對於額外付費使用SAF需求高，惟一般消費市場則未成熟。她認為，航空業的可持續發展需要所有持分者出力才成事，「好老實，如果好容易做到，又唔使額外用錢，又有技術做，大家都已經做咗，點解啲問題到今日未解決呢？」她認為，這條減排路需要大家的創新思維及彼此合作，才有機會找出嶄新解決方法，以成就未來發展。 事實上，國泰2022年已推出「企業可持續航空燃油計劃」，企業客戶可以額外成本購買SAF供客運或貨運航班使用，並獲證書以抵銷商務旅行或貨運的範疇三(Scope 3)碳排放，達雙贏局面。同時，為客戶提供碳抵銷方案的「飛向更藍天」計劃去年亦納入預訂平台，「剔一個剔，加一杯咖啡或下午茶價錢」，以鼓勵乘客自願參與，未來或會研究將計劃擴展至SAF使用。同時，今年初國泰又有份發起成立「香港可持續航空航油聯盟」，並會就本地SAF的發展分享研究報告，「希望可以搵到更多同路人，係呢個範疇一齊努力。」

國泰經濟艙餐膳的減塑措施