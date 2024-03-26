ESG大趨勢系列｜布局14年 共推29隻ESG指數 恒指公司巫婉雯：下一步將理念滲透零售市場

雖然ESG(環境、社會和企業管治)理念近年在各國及各大企業大行其道，但對普羅大眾而言大概仍流於虛無概念階段，如何將ESG投資理念滲透公眾為投資界棘手問題之一。2010年起布局可持續發展指數的恒生指數公司，至今14年累計推出29隻ESG指數，董事兼行政總裁巫婉雯表示，今年一口氣推出8隻ESG指數後，相關指數的布局已初步完成，接下來的工作有兩大方向，除了進一步推高相關產品增長，還有Thought Leadership(思想領導)，即教育大眾認識及參與ESG投資，而強積金(MPF)近年納入可持續投資亦成為公眾教育的關鍵，「當你凝聚咗一班人，個market(市場)開始有noise(聲音)，佢哋會自己搵(投資)」。

初步布局完成 按需求再深化新指數

目前恒指公司ESG指數主要分3類，分別為揀選最優質企業的「最佳選擇法」(Best-In-Class)；主題性(thematic)策略如電動車指數；以及將現有指數按成分股的ESG評分重新整合(integrate)比重。巫婉雯表示，計及今年推出4隻A股ESG及4隻港上市央企ESG指數，布局上已「樣樣都有啲」，暫時最受歡迎為將恒指比重整合的恒指ESG增強指數，有3隻ETF追蹤，接下來就是要與客戶溝通，因應市場需要再去深化及思考新指數空間。她強調，集團沒有推出指數的硬性指標，「我哋只係睇市場需要乜嘢。」

巫婉雯認為，由於ESG追求長遠目標，因此暫時以追求長線回報的機構投資者為主，要滲透入公眾市場，她認為亦是集團發揮指數公司「使命」的時候，即以高透明度及可投資性，開放ESG投資的數據及資訊與公眾參考，「一個普通基金其實好難知佢買緊乜嘢，但指數基金係跟住index rules(指數編算規則)直接跌出成分股，基本上完全知道買緊乜，而我哋有將ESG數據放上網站，如果投資者想做ESG投資，可以用我哋指數，亦可以自己pick(揀選)股票。」同時，集團亦會以相關數據與投資者溝通，如旗下恒生A股低碳指數的組合碳排放量較未引入ESG概念前改善50%，「我哋有呢啲數據再去同投資者傾，佢哋就會知道自己做嘅投資，意義喺邊度」。

MPF納ESG關鍵 冀可躋ETF互通

另外，積金局在去年起批出具ESG成分的強積金，巫婉雯指可成為ESG投資理念滲透入公眾的breakthrough(突破)。她表示，強積金是退休產品，與ESG長期投資理念吻合，加上強積金平台可同時接觸百萬計港人，倘再配合今年內推出、供僱主僱員管理強積金帳戶的積金易平台(eMPF)，相信會更有利ESG投資變得普及。再進一步預想下去，巫婉雯認為當ESG ETF規模擴大至可獲納入ETF互聯互通，投資者基礎勢再加大。她解釋指，在環球12個交易所中，合共有114隻追蹤旗下指數的ETF掛牌，恒指公司與港府一樣都在充當超級聯繫人角色，當中內地對恒指公司品牌尤為熟悉，加上內地基金產品普遍「局限喺A股世界」，集團旗下指數可以豐富內地發行，相信有一定需求。

港ESG投資處萌芽階段 增長空間大

對於香港ESG投資的發展步伐，巫婉雯指仍處於起步與萌芽階段，但已有與區內強手競爭的條件。她指，以資產管理規模(AUM)計，全球約83%的ESG投資均在歐洲，即使去年第四季環球ESG投資出現走資，歐洲仍有資金流入；而除日本以外亞洲區內則以台灣的永續產品規模較大，上季亦輕微吸資；另外泰國近年亦積極推措施吸引市場投放資金在ESG，亦有意追趕上來。雖然本港ESG投資規模與歐洲及台灣等地區有大差距，但同時意味本土增長空間很大，而去年強積金納入ESG正正是引領本地市場進入跑道的契機，「由0變1係最困難，所有投資要搵第一批投資者係最困難，何況我哋依家已經由0到180億元(旗下指數5隻ETF規模)，已經有條件助跑，然後開始跑。」