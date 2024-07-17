ESG大趨勢系列｜廚餘3年減三成 提早5年超額達標 大家樂：尊重環境下做好呢盤生意

屹立香港近56年的大家樂(341)完成部署逾10年的傳承計劃，由家族管理走向專業管理模式，集團形容為開展可持續企業管治新篇章。今年4月起接任首席執行官一職的梁可婷表示，所謂持續發展，核心就是在不同環境、不同時代下推動業務發展，「點樣可以尊重環境嘅同時，繼續做好呢盤生意？呢個就係我哋理念」，而ESG(環境、社會和管治)就是重要一環。事實上，集團去年度4個ESG關鍵領域提早一年達標，當中廚餘密度更3年縮三成，提早5年超額完成，梁可婷對提早達標感「少少意外」，並相信未來仍有很大發展空間。

按大家樂最新23/24年度可持續發展報告，在節能、節水、減排及減少廚餘4個領域，均較原定計劃提前1年實現預期目標。按24/25年度及29/30年度目標，能源消耗強度較13/14基準年分別減少25%及30%，惟去年度已率超越今年指標，累計錄26.5%跌幅；水源消耗強度去年累減22%，已超出今年度20%的目標，29/30年度目標則為25%；溫室氣體排放強度減幅亦驚人，去年度累跌43.9%少近半，本來目標是今年度減28%，29/30年度少30%。

4個關鍵領域 提前1年實現目標

作為在中港合共擁有約550間分店的大型連鎖快餐店，大家樂在減少廚餘方面的進展最驚人。於2020/21年度，集團在所有分店實施廚餘分類計劃，並承諾今年度及29/30年度廚餘密度累減4%及10%，惟去年度已累減31%。同時，集團去年度擴展回收網絡，香港超過120間分店及中央產製中心產生的廚餘回收率，由對上一個年度的27%，提高至去年度40%，相當於2,643噸的廚餘，且在回收後會送到小蠔灣O.PARK1轉廢為能，作沼氣及發電用。

梁可婷指，減排超標是由於集團做好四大步驟，首先是訂出清晰目標；其次是將目標層層向下傳遞予前線員工；第三是制定相關流程及提供工具；最後是提升不同設備如低耗能洗碗碟機。減少廚餘方面，她指是滲透每一個細節，包括按客戶口味調節食材分量及設計餐單；採購時按情況要求供應商以半製成品供貨，以減省餐廳處理的工序；以及從烹調手法入手，如肉類先去骨等，「主要由源頭做起，如果一開始已經少咗，收集到嘅廚餘(密度)就會再少啲。」至於未來如何將數字進一步再改善？梁可婷認為仍有很多空間，除了持續留意消者飲食習慣，亦會加大與商場及商戶合作減排，同時又著眼在廚餘的回收後價值。

健康餐吸納新客群 年輕人比例升

推動可持續發展除了是對環境的尊重，亦成為大家樂拓展新客群的一個助攻。集團近年致力提供可持續食材和健康餐單，去年度香港業務採購的海鮮有72.4%獲可持續認證，連續5年超越七成；另外又持續推出低碳、健康及低敏餐單，如雞胸、三文魚、椰菜花飯及燕麥奶炒蛋等菜色。梁可婷指，有客人對新菜色感陌生，有人首次揀選椰菜花飯後，反問「有椰菜花，咁啲飯呢？」但她認為是好事，因為可以借機會向客人解釋健康飲食；更重要是，健康餐單吸納一群追求低碳飲食新客群，並成長期顧客，按「Club100」的會員數據，連帶年輕客戶的比例亦見明顯上升，「呢班客係一個好特別群組，無健康餐佢哋唔會食第二啲嘢……如果(健康餐)銷售上上落落就知道未必真係吸引到新客群，但依家銷售係好穩定咁慢慢升，我哋就知道係吸納咗一班好穩定嘅客。」

助建立生活習慣

不會「為做而做」

梁可婷稱，ESG不會「為做而做」，不是單靠一個活動一個項目維持，而是要建立一個Ecosystem(生態系統)，由消費者口味及生活方式入手，再由源頭建立對減廢環境的意識。除了健康及可持續餐單成功吸引志趣相投的群組，集團為配合今年4月全港「走塑」政策而推出自備餐具活動，亦成功令外賣即棄餐具的使用量大減九成，「唔使夾硬推，當佢哋變咗生活一部分時，(推動減排減廢)呢件事就會易啲……當度力已經出現咗，個鏈就會自己持續地行落去。」

