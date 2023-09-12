ESG大趨勢系列｜拒口號式理念 冀做Super Connector 冠君產業 用ESG連繫員工租戶顧客

在推動可持續發展方面，不同企業有不同理念，主要持有花園道三號及朗豪坊等物業的冠君產業信託(2778)，其行政總裁侯迅認為，集團的理念是希望成為「超級聯繫人」(Super Connector)，除企業本身及旗下員工，藉透過舉辦不同活動及計劃，將持份者、租客、租戶員工、顧客、專業人士以至社區等統統聯繫一起，「要推動ESG(環境、社會及管治)，唔係鬥財力，最重要係大家一同參與、分享共同理念，務求將影響力擴大，讓更多人參與，提高每個人的認知才是重點」。 記者：鄭惠萍 攝影：蘇文傑 侯迅(Christina)接受專訪時表示，首先在聯繫員工方面開始，集團已成立可持續發展工作小組，每季舉行一次會議，收集核心部門高級管理人員提出的意見、問題，希望透過可持續發展工作小組，以「自上而下，自下而上」方式鼓勵各級員工積極參與。據她透露，同事參與最多及最有興趣是社會(Social)方面的活動，例如做義工、音樂會及農場等等。她說，「環保由自己開始做容易，困難係點樣影響身邊的人一齊做」。所以她說會以身作則鼓勵員工積極參與，「不能自己坐喺office下達指令，淨係叫同事自己做，而是walk the talk，一齊落手落腳參與先得」。

增電動車充電站 安裝智能氣象站 企業(冠君)層面方面，注重範疇包括減排、持份者參與，以及推廣正向生活方式。「好多企業ESG方面已做多好，但(冠君)希望做好啲，與更多不同夥伴一齊，以發揮更大影響力，不希望流於『口號式』」。首先在減排方面，例如在物業安裝智能入閘系統，從而分派電梯，「不用你又撳，佢又撳(電梯)」將提高效能、減低能源使用；此外，今年內將在朗豪坊和花園道三號由現時3個及5個電動車充電站，分別增設不少於24及20個；亦會安裝智能氣象站，以提供及時數據作重新校驗，提高能源效益，當然已安裝了太陽能板等。她說花園道三號為少數獲「雙鉑金」評級的寫字樓；綠建環評(BEAM Plus)既有建築最高鉑金評級(全港最高評分)；及WELL Core健康建築最高鉑金評級(香港首個既有樓宇獲此評級)。 與持份者合作方面，侯迅表示，集團今年7月舉辦了首屆ESG論壇，約有逾百名來自不同界別包括其租戶、商業夥伴，以及業內專家等參與，分享減排及多元共融議題，並邀得奧運乒乓球銅牌得主蘇慧音任特別嘉賓，分享她如何在體育領域中獲得公平競爭等經驗。她說，希望日後可以繼續舉辦ESG論壇，讓更多人有共同理念的人參與，同時亦可提高大家的ESG的意識。「透過活動可以接觸不同界別人士，藉此認識各界別不同的長處、優點，繼而透過唔同組織凝聚力量，將影響加倍」。

舉辦綠「惜」比賽 提升認知及參與度 在聯繫租戶方面，侯迅表示，今年將舉辦「綠『惜』環保挑戰」(Green Champion Challenge)比賽，為期約9個月，這不是單純一個比賽，將會聘請一個顧問為租戶在ESG方面提供意見及減碳節能方法，除可收集租戶數據外以符合交易所的範圍3排放(scope 3 emissions)披露，亦冀令租戶的員工對ESG方面提高認識及參與度。以空間方面計算，目前有超過50% 租戶表示有興趣參加。 當然，將繼續為旗下商場的食肆收集廚餘，她指雖然暫時尚未能百分百涵蓋所有食肆租客，但強調這是十分值得去做。 最後，她說，集團籌辦的活動，如「Love‧Play‧Farm」會與租戶合作，收集咖啡渣轉化為植物肥料，以及與商業夥伴合作共同推出環保概念飲品，早前便推出首創有機薄荷檸檬特飲活動，以及於2015年開始，每個月都會舉辦的「樂‧心」古典音樂會等等，至今已有超過6,000人的參與，將理念延伸至不同階層、不同領域，讓更多人參與。

收購物業首要有認證 尋相同想法夥伴 在冠君本身方面，她說集團會視乎財務需求，而盡量考慮可持續發展表現掛鈎貸款，早前簽訂的10億元貸款，將主要用於增加電動車充電站，及提升冷凍水機組完善工程，以提升效能。收購方面，不論在本港市場或海外市場，首要考慮是物業本身是否有綠色認證；在選擇租戶時，亦希望大家有共同ESG理念，日後可夥拍他們一同推廣。 斥逾百萬投資應用程式 建數據平台 在ESG方面的未來投資，據侯迅透露，集團將斥資百萬元投資一個手機應用程式(App)，將提供給辦公室租戶的每個上班人士使用，目前手機應用程式還在研發中，同時亦會建立一個數據收集平台，去搜集能源使用數據等，從而可以在源頭著手減排。