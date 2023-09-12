熱門搜尋:
紅山半島 水浸 鯨魚 天氣 綠色債券 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023 摩洛哥地震 觀塘
返回
ESG系列
2023-09-12 04:29:46
日報

ESG大趨勢系列｜拒口號式理念 冀做Super Connector 冠君產業 用ESG連繫員工租戶顧客

分享：
冠君產業信託 行政總裁 侯迅

冠君產業信託行政總裁侯迅指，要推動ESG，不是鬥財力，最重要是大家一同參與、分享共同理念，將影響力擴大。

在推動可持續發展方面，不同企業有不同理念，主要持有花園道三號及朗豪坊等物業的冠君產業信託(2778)，其行政總裁侯迅認為，集團的理念是希望成為「超級聯繫人」(Super Connector)，除企業本身及旗下員工，藉透過舉辦不同活動及計劃，將持份者、租客、租戶員工、顧客、專業人士以至社區等統統聯繫一起，「要推動ESG(環境、社會及管治)，唔係鬥財力，最重要係大家一同參與、分享共同理念，務求將影響力擴大，讓更多人參與，提高每個人的認知才是重點」。

記者：鄭惠萍 攝影：蘇文傑

侯迅(Christina)接受專訪時表示，首先在聯繫員工方面開始，集團已成立可持續發展工作小組，每季舉行一次會議，收集核心部門高級管理人員提出的意見、問題，希望透過可持續發展工作小組，以「自上而下，自下而上」方式鼓勵各級員工積極參與。據她透露，同事參與最多及最有興趣是社會(Social)方面的活動，例如做義工、音樂會及農場等等。她說，「環保由自己開始做容易，困難係點樣影響身邊的人一齊做」。所以她說會以身作則鼓勵員工積極參與，「不能自己坐喺office下達指令，淨係叫同事自己做，而是walk the talk，一齊落手落腳參與先得」。

鬧市中的花園 陳巧倩

首創位於甲級寫字樓的樓梯藝術，由本地藝術家陳巧倩繪畫的「鬧市中的花園」，冀藉樓梯壁畫鼓勵租戶多走樓梯，推廣健康生活。

增電動車充電站 安裝智能氣象站

企業(冠君)層面方面，注重範疇包括減排、持份者參與，以及推廣正向生活方式。「好多企業ESG方面已做多好，但(冠君)希望做好啲，與更多不同夥伴一齊，以發揮更大影響力，不希望流於『口號式』」。首先在減排方面，例如在物業安裝智能入閘系統，從而分派電梯，「不用你又撳，佢又撳(電梯)」將提高效能、減低能源使用；此外，今年內將在朗豪坊和花園道三號由現時3個及5個電動車充電站，分別增設不少於24及20個；亦會安裝智能氣象站，以提供及時數據作重新校驗，提高能源效益，當然已安裝了太陽能板等。她說花園道三號為少數獲「雙鉑金」評級的寫字樓；綠建環評(BEAM Plus)既有建築最高鉑金評級(全港最高評分)；及WELL Core健康建築最高鉑金評級(香港首個既有樓宇獲此評級)。

與持份者合作方面，侯迅表示，集團今年7月舉辦了首屆ESG論壇，約有逾百名來自不同界別包括其租戶、商業夥伴，以及業內專家等參與，分享減排及多元共融議題，並邀得奧運乒乓球銅牌得主蘇慧音任特別嘉賓，分享她如何在體育領域中獲得公平競爭等經驗。她說，希望日後可以繼續舉辦ESG論壇，讓更多人有共同理念的人參與，同時亦可提高大家的ESG的意識。「透過活動可以接觸不同界別人士，藉此認識各界別不同的長處、優點，繼而透過唔同組織凝聚力量，將影響加倍」。

舉辦綠「惜」比賽 提升認知及參與度

在聯繫租戶方面，侯迅表示，今年將舉辦「綠『惜』環保挑戰」(Green Champion Challenge)比賽，為期約9個月，這不是單純一個比賽，將會聘請一個顧問為租戶在ESG方面提供意見及減碳節能方法，除可收集租戶數據外以符合交易所的範圍3排放(scope 3 emissions)披露，亦冀令租戶的員工對ESG方面提高認識及參與度。以空間方面計算，目前有超過50% 租戶表示有興趣參加。

當然，將繼續為旗下商場的食肆收集廚餘，她指雖然暫時尚未能百分百涵蓋所有食肆租客，但強調這是十分值得去做。

最後，她說，集團籌辦的活動，如「Love‧Play‧Farm」會與租戶合作，收集咖啡渣轉化為植物肥料，以及與商業夥伴合作共同推出環保概念飲品，早前便推出首創有機薄荷檸檬特飲活動，以及於2015年開始，每個月都會舉辦的「樂‧心」古典音樂會等等，至今已有超過6,000人的參與，將理念延伸至不同階層、不同領域，讓更多人參與。

「樂‧心」古典音樂會

「樂‧心」古典音樂會於2015年開始，至今已舉辦逾200場音樂會。

「Love ‧Play ‧Farm」

「Love ‧Play ‧Farm」租戶滿意度為96%，更獲聯合國可持續發展目標香港成就獎項目獎項。

收購物業首要有認證 尋相同想法夥伴

在冠君本身方面，她說集團會視乎財務需求，而盡量考慮可持續發展表現掛鈎貸款，早前簽訂的10億元貸款，將主要用於增加電動車充電站，及提升冷凍水機組完善工程，以提升效能。收購方面，不論在本港市場或海外市場，首要考慮是物業本身是否有綠色認證；在選擇租戶時，亦希望大家有共同ESG理念，日後可夥拍他們一同推廣。

斥逾百萬投資應用程式 建數據平台

在ESG方面的未來投資，據侯迅透露，集團將斥資百萬元投資一個手機應用程式(App)，將提供給辦公室租戶的每個上班人士使用，目前手機應用程式還在研發中，同時亦會建立一個數據收集平台，去搜集能源使用數據等，從而可以在源頭著手減排。

彭博ESG分析員 梁穎璋

彭博ESG分析員梁穎璋(右)表示對冠君舉辦的ESG活動感興趣，尤其早前的ESG論壇，集合不同租戶、專業人士分享減排節能。

籌辦工作坊論壇租戶Bloomberg支持

冠君產業信託租戶之一彭博(Bloomberg)，其ESG分析員梁穎璋(Michelle)透露，對於冠君為租戶不時籌辦活動、工作坊表示支持，如種樹、自製香草牛油等均有興趣。至於早前舉辦的ESG論壇，她說活動集合不同租戶、專業人士一同分享減排節能、氣候變化等交流，由企業帶動至租戶。而Bloomberg亦有為企業的ESG評級，會在能源消耗、再生能源使用、數據披露等多方面評分。她說，E方面較容易，但G就比較難取得數據，至於S範圍很闊，亦難以計量。

根據指引，公司須就範圍1排放及範圍2排放作匯報，範圍1即是由公司擁有或控制的來源所產生的直接溫室氣體排放，如直接使用的燃料、冷氣雪種；範圍2來自公司取得和內部消耗的能源所產生的間接氣體排放，一般為電力和熱能或冷氣。而範圍3排放則是公司以外發生的其他間接溫室氣體排放，包括上游及下游生產、企業活動等，如產品原料、僱員商務旅行、公司用紙的碳足跡等。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受