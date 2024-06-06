ESG｜上市公司商會推香港首個上市規則導向ESG考試

香港上市公司商會今日宣布，推出香港首個上市規則導向的「ESG認證專業人員考試」(ESGCP)，目的是確立個人對聯交所《環境、社會及管治報告指引》要求及遵守ESG規範方面的認知水平，藉此增加本地認可ESG專才以配合市場需求。
獲至少18間團體認可
除了有關《環境、社會及管治報告指引》要求，相關考試亦涵蓋《氣候相關財務揭露》、《科學碳目標倡議》及《國際永續準則委員會》等公開資料，成功考獲80分可獲ESGCP資格，確認達認可ESG水平，並獲至少18間財經、投資及ESG相關的專業團體認可。ESGCP考試費用介乎1,000至1,300元，並設有6小時的1日精讀課程可報讀，費用約2,000元，首輪考試在7月12日舉行，6月21日起接受報名。
香港上市公司商會總幹事黃明偉指，ESGCP為本港首個以上市規則ESG報告指引導向的考核，針對有意從事ESG行業或需要執行ESG相關職務、如上市公司非執董或董事，以至投資者、資產管理經理、以及專責上市公司的本市場專才，「考你幾熟悉條例，明白監管機構點解要做呢樣嘢，當你熟悉就會掌握到。」ESGCP知識夥伴沛然環保集團行政總裁胡伯杰表示，考試以選擇題形式測試ESG從業人士對上市規則的認知程度，標示他們有否需要增進在履行上市規則方面的知識。