ESG｜上市公司商會推香港首個上市規則導向ESG考試

香港上市公司商會今日宣布，推出香港首個上市規則導向的「ESG認證專業人員考試」(ESGCP)，目的是確立個人對聯交所《環境、社會及管治報告指引》要求及遵守ESG規範方面的認知水平，藉此增加本地認可ESG專才以配合市場需求。

獲至少 18 間團體認可

除了有關《環境、社會及管治報告指引》要求，相關考試亦涵蓋《氣候相關財務揭露》、《科學碳目標倡議》及《國際永續準則委員會》等公開資料，成功考獲80分可獲ESGCP資格，確認達認可ESG水平，並獲至少18間財經、投資及ESG相關的專業團體認可。ESGCP考試費用介乎1,000至1,300元，並設有6小時的1日精讀課程可報讀，費用約2,000元，首輪考試在7月12日舉行，6月21日起接受報名。