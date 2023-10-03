ESG｜中原地產奪2023年「香港ESG獎」 唯一獲獎之地產代理

中原地產深信一個品牌成功的背後，有賴社會各方的支持，社會得以穩健向前，品牌才能恆久發展。中原地產成立45年來，一直秉持「提升行業標準‧積極回饋社會」的信念，在Environment．Social．Governance三方面貫徹可持續發展理念。繼8月榮獲香港中華廠商聯合會授權「ESG 約章」計劃標誌，中原地產遂於2023年「香港ESG獎」決賽中脫穎而出，成為全港十間獲得「香港ESG獎」的企業之一。早前舉行的頒獎禮上，中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄親臨現場，接受由商務及經濟發展局副局長陳百里頒發獎項。中原地產乃本年度唯一獲此榮耀之地產代理，足證品牌致力推動ESG取得傑出成就，為經濟、社會和生態環境創造長遠的價值，於業界中取得領前地位。

由香港中華廠商聯合會主辦、香港品牌發展局合辦的「香港ESG獎」，主要就參選企業在可持續發展理念、環保表現、社會責任、企業管治等四個方面的努力與成效進行評審；同時對企業ESG核心項目的績效進行重點考察，包括：策劃與執行力、價值與效益創造力、創新力以及持續發展力。所有獲獎品牌在各個層面上貫徹執行及推動可持續發展理念，絕對實至名歸。