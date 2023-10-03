ESG｜中原地產奪2023年「香港ESG獎」 唯一獲獎之地產代理

中原地產深信一個品牌成功的背後，有賴社會各方的支持，社會得以穩健向前，品牌才能恆久發展。中原地產成立45年來，一直秉持「提升行業標準‧積極回饋社會」的信念，在Environment．Social．Governance三方面貫徹可持續發展理念。繼8月榮獲香港中華廠商聯合會授權「ESG 約章」計劃標誌，中原地產遂於2023年「香港ESG獎」決賽中脫穎而出，成為全港十間獲得「香港ESG獎」的企業之一。早前舉行的頒獎禮上，中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄親臨現場，接受由商務及經濟發展局副局長陳百里頒發獎項。中原地產乃本年度唯一獲此榮耀之地產代理，足證品牌致力推動ESG取得傑出成就，為經濟、社會和生態環境創造長遠的價值，於業界中取得領前地位。
由香港中華廠商聯合會主辦、香港品牌發展局合辦的「香港ESG獎」，主要就參選企業在可持續發展理念、環保表現、社會責任、企業管治等四個方面的努力與成效進行評審；同時對企業ESG核心項目的績效進行重點考察，包括：策劃與執行力、價值與效益創造力、創新力以及持續發展力。所有獲獎品牌在各個層面上貫徹執行及推動可持續發展理念，絕對實至名歸。
中原地產的ESG核心項目「中原慈善基金獎學金」於2011年開始，迄今成立超過10年，一直秉持援助弱勢，培育年幼的宗旨，獎勵及協助成績優異及有經濟需要的高中畢業生，於本港、國內或海外大學修讀學士學位課程。項目由中原地產及集團旗下關聯公司每年純利的一定百分比撥款作經費，至今共資助超過1,600人次，撥款總額高達4,600萬元。要為社會可持續發展作出貢獻，並非一朝一夕的事。中原地產作為屹立香港45年的業界佼佼者，會延續「取之社會．用之社會」的精神，致力推動ESG發展，亦會積極發掘更多可持續發展的方向，與社會攜手向前。