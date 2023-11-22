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ESG系列
2023-11-22 22:45:03

ESG｜亞洲物流航運及空運會議今結幕 論壇聚焦可持續發展

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ESG｜亞洲物流航運及空運會議今結幕 論壇聚焦可持續發展

「亞洲物流航運及空運會議 2023」圓滿結束，一連兩天的會議吸引來自 36 個國家及地區、逾 2,000 名人士到場參與。

港府與香港貿發局合辦、一連兩天舉行的「亞洲物流航運及空運會議2023(ALMAC)今日圓滿結束，今屆ALMAC有近80位航運、空運、物流及供應鏈的專家及行業翹楚親臨會場，在20場專題論壇上，就業界熱門議題分享意見，吸引來自36個國家及地區合共超過2,000人參與。

今屆會議主題是「未來供應鏈新格局：多元．減碳．數碼化」，前美泰全球供應鏈策略副總裁、現任Prodensa Group業務夥伴及首席供應鏈官Gladis Araujo認為，新冠肺炎疫情既帶來挑戰及機遇，同時推進科技發展，要取得進步，最關鍵的途徑就是創新，藉以提升業務至更高的水平。此外，他認為大家必須努力創造一個靈活具彈性的供應鏈，這樣才能令業務更具競爭優勢，「而這個優勢建基於ESG(環境、社會及管治)及可持續發展。」

業界代表又深入探討即將實施的碳稅和其他ESG措施所帶來的影響，The Warehouse Group Limited首席永續發展官David Benattar表示，首要挑戰就是建立可持續發展的文化，當中轉型可能是其中一個最大的挑戰及機遇，「最有效建立這種文化的方法，就是做一些最易觸動大家的事。我們要思考哪些活動能夠令大家抱有可持續發展的轉型心態，令其變成你每天渴望要進行的事，就像每天去健身室鍛鍊肌肉一樣，去構建你的公司文化。」

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ESG｜亞洲物流航運及空運會議今結幕 論壇聚焦可持續發展

今屆會議主題是「未來供應鏈新格局：多元．減碳．數碼化」，圖中為Gladis Araujo。

亞洲物流航運及空運會議｜DHL：一帶一路改革亞歐物流鏈

另外，區域全面經濟夥伴協定(RCEP)今年6月全面生效，加上粵港澳大灣區(GBA)鐵路運輸及多式聯運，以及「一帶一路」倡議等合作關係，加強了區域間的互聯互通，令物流業邁向多元發展，分散風險。DHL全球貨運中國鐵路業務總監Thomas Kowitzki表示，「一帶一路」倡議為亞洲及歐洲之間的物流鏈帶來改革，而在疫情期間，鐵路貨運是物流可行的解決方案，「中間走廊」(經土耳其)擁有極大潛力，而其重要性不僅是要作為快捷及具靈活性的替補方案，「它能連接中亞國家，你會看到中國內地正推動中亞國家有關發展，『中間走廊』路線正是針對連接相關市場而設。」

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ESG｜亞洲物流航運及空運會議今結幕 論壇聚焦可持續發展

David Benattar(左)指，轉型可能是業界其中一個最大的挑戰及機遇。

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