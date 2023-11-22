ESG｜亞洲物流航運及空運會議今結幕 論壇聚焦可持續發展

「亞洲物流航運及空運會議 2023」圓滿結束，一連兩天的會議吸引來自 36 個國家及地區、逾 2,000 名人士到場參與。

港府與香港貿發局合辦、一連兩天舉行的「亞洲物流航運及空運會議2023」(ALMAC)今日圓滿結束，今屆ALMAC有近80位航運、空運、物流及供應鏈的專家及行業翹楚親臨會場，在20場專題論壇上，就業界熱門議題分享意見，吸引來自36個國家及地區合共超過2,000人參與。

今屆會議主題是「未來供應鏈新格局：多元．減碳．數碼化」，前美泰全球供應鏈策略副總裁、現任Prodensa Group業務夥伴及首席供應鏈官Gladis Araujo認為，新冠肺炎疫情既帶來挑戰及機遇，同時推進科技發展，要取得進步，最關鍵的途徑就是創新，藉以提升業務至更高的水平。此外，他認為大家必須努力創造一個靈活具彈性的供應鏈，這樣才能令業務更具競爭優勢，「而這個優勢建基於ESG(環境、社會及管治)及可持續發展。」