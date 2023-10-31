ESG｜倡配合FinTech發展 龐寶林：政府宜帶頭做 助建ESG標準

龐寶林現身在傳媒，大家通常掛鈎著名基金經理、東驥基金管理董事總經理的身份，惟他在金融界的角色遠不限於此。2020年他與國信會計師事務所主席郭志成創辦環境社會及企業管治基準學會(IESGB)，致力構建本地ESG(環境、社會和公司治理)生態及向政府提供意見。他指，拓展ESG除資金、人才及政策，還需要投資者教育配合，而當中金融科技(FinTech)可發揮作用，「ESG係百搭，10個FinTech項目，4個同ESG有關，一定要ESG crossover(跨界)FinTech一齊發展」；又建議政府部門應該帶頭推動ESG，為社會作出示範及定出標準，「上市公司要做ESG報告，但政府機構反而唔使，例如環保署，你管環保，係咪都應該要做ESG出嚟呢？」
記者：林靜 攝影：蘇文傑
宜吼市場恐慌時 低吸綠債
在港常見的ESG投資產品除了綠色債券，還包括基金及ETF(交易所買賣基金)，IESGB創辦人龐寶林認為要選擇適合自己的項目，首先要視乎風險承受力及對相關範疇的熟悉程度及揀股能力，低承受力投資者可吼地緣政局惡化因素低撈綠債；高承受力者則可自行揀選「有Mission(行動)又有Vision(願景)」企業投資，並可給予較高溢價。
龐寶林指，目前大行最悲觀估計，美國聯儲局或會加息至7厘，他雖然認為機會不大，但不排除中東戰爭一旦升級，市場會恐慌並拖累債價大跌，若綠債跌至95元水平，值得吸納。
揀股方面，他指部分科技巨頭是理想選擇，部分中小石油企業亦值得留意，而由於ESG有S(Social)及G(Governance)，風險相對可控，且涉及未來發展，因而可給予較高溢價。
基金亦要慎選，因為不同基金牽涉投資範疇不同，建議不熟悉的散戶可直接選擇ETF。
除了IESGB，龐寶林亦為香港金融科技發展(IFTA)亞洲金融科技師學會創辦人之一。他認為，要建立ESG生態，投資者教育不可少，「要有人識，先會有人買產品」，而目前香港投資者最熟悉的ESG產品只有港府發行的綠色債券，其他則處於「有聽過，但唔識點投資、點賺錢」的程度。
他指，「要知道邊啲企業環保做得好，要好似分析上市公司咁，唔係淨係問冧巴」，而發掘潛力ESG投資並避開「漂綠」企業，就需要大量可靠數據及量度標準配合，因而人工智能(AI)可以發揮作用，「data(數據)好悶但好有用，但要唔錯又要透明又具規模先有用，咁就要用科技做，人做唔到。」
半官方組織可先行 下步拓碳交易
他又稱，ESG要個人、企業及政府三方合力推動，個人及企業分別在人才培養及管理文化上努力，政府雖然有政策配合，但未做到模範角色，建議「政府部門都要做ESG，要定KPI(關鍵績效指標)………佢哋做咗就有帶動作用」，並指半官方組織可先行，如證監會及科技園等。
至於香港的ESG產品發展，龐寶林指綠債發展最快，尤其做到零售層面，更為亞洲的先行者；而近年不少強積金(MPF)基金已引入ESG元素，方向正確，料有引領公私募基金跟隨的作用。至於仍有待發掘的藍海，他相信是「碳交易」，目前中國有三大碳交易中心，分別在廣州、上海及北京，主要經營內地市場，而香港可以成為其接駁國際的橋樑，國際及本地投資者經香港做內地碳交易，相反內地企業亦可在香港買賣外國碳市場。雖然橋樑仍在研究之中，但他相信擴展空間大，「需要好大，好似Tesla咁，賣碳權可以賣到蝕錢變賺錢」。Tesla去年碳權銷售收入17.8億美元，創新高。
IESGB籌辦認可課程 建人才生態
談到IESGB的未來願景，他指學會的目標除了向港府提供意見，更重要是建立ESG的人才生態圈，「要話比年輕人知ESG有幾多機遇」。IESGB近年積極與大學合作，安排ESG得獎企業到大學演講，「等學生知道佢哋(企業)做梗乜，依家趨勢係乜，個社會需要乜嘢人才」。同時，該會正與香港管理專業協會(HKMA)合作籌辦獲政府資助及認證課程CESGP(Certified ESG Professional)，一條龍生產ESG人才。
關於香港致力打造綠色金融中心，龐寶林指，香港背靠中國是競爭對手新加坡最難媲美的優勢，稱內地為世界工廠環保機遇大，加上氫能源、電動車及太陽能發展走在世界前列，後盾強勁。資金方面，他認為內地碳中和投資規模極龐大，相信對國際投資者而言十分吸引，獲得資金機會亦較高，「歐洲或其他國家會投資，美國就睇情況，視乎政策因素。」早前有分析預計，內地碳中和累計投資規模約有180萬億元人民幣。