ESG｜全城零碳行動啟動 參加低碳生活比賽可贏獎品

一眾嘉賓以零碳手勢，呼籲支持「全城零碳行動」；左起為生產力局總經理都永海、女工商專聯副會長謝佩欣、環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘、環境保護署副署長方健華、女工商專聯理事及可持續發展小組聯席組長麥黃小珍及郭美珩。

香港女工商及專業人員聯會(女工商專聯)在環境及自然保育基金資助下，今日於零碳天地推出「環境及自然保育基金資助全城零碳行動」，並由香港生產力促進局作為執行機構。計劃鼓勵個人和機構採取可持續的低碳綠色生活及營運模式，共同努力建設一個更低碳的未來，啟動禮邀得環境保護署副署長方健華以及環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘擔任主禮嘉賓。

全城零碳行動｜網站登記 記錄個人碳排放量

為期約1年的「全城零碳行動比賽」，鼓勵參賽者於衣、食、住、行生活上各方面採取可持續的低碳生活模式，表現優秀的參賽者更有機會贏取豐富獎品。市民可在網站(https://CarbonNeutralityhk.com)登記參加比賽，記錄自己的碳排放量，了解及追蹤自己碳足跡的變化及改善排放情況。