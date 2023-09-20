ESG｜婦女基金會倡性別平等 挽留人才能力可高六成

婦女基金會(The Women’s Foundation)推出「#擺脫零和思維(#BreakZeroSum)宣傳短片，旨在帶出性別平等對社會整體發展的重要性，並揭示日常生活中有關性別平等的誤解。基金會指，香港仍存在性別不平等的問題，這是一個不容忽視的議題。

婦女基金會｜港女性就業率 48% 遠低新加坡

據香港特別行政區政府統計處綜合住戶統計調查按季統計上季報告顯示：女性就業率為48%，遠低於男性的64%；性別薪酬差距為15%，即男性每賺取10元時，女性只賺到8.5元；沒有從事經濟活動的女性中，34%的女性表示因料理家務而沒有工作，比男性3%高出10倍。該會指，香港應著力提高女性就業率，相比鄰近地區，例如新加坡於去年錄得63%的女性就業參與率，本港的比率一直顯得偏低。