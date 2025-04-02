ESG｜富衛關注青年精神健康 夥機構推廣「朋輩互撐」文化

香港青少年精神健康廣受社會關注，富衛香港聯同兩個非牟利夥伴——啟勵扶青會及青年成就香港部，推動精神健康教育及支援，合作舉辦包括「Talk2Me朋輩支援大使培訓證書計劃」及「JA SparktheDream同『理』·理財工作坊」，旨在提升香港中小學生對精神健康的認識和推廣「朋輩互撐」文化，讓他們獲得適切關懷與支援。

調查： 23% 學生稱承受壓力 32% 求助無門

啟勵扶青會最新《青年精神健康狀況調查》於去年9月至今年1月期間，訪問了1,273名年齡介乎13至18歲的香港中學生。調查發現，青少年在精神健康和情緒管理方面正面臨重大挑戰，當中包括23%受訪學生表示正承受壓力及情緒困擾，當中女學生感壓力及情緒的比例比男學生多5%；接近22%受訪學生認為自己甚麼都做不好，而且「對比喜歡的，對自己不喜歡的地方更多」，另有63%的受訪學生表示對未來沒有期望；高達32%受訪學生表示，在感到沮喪或不知所措時，未能找到合適的求助渠道；約25%受訪學生表示沒有朋友或值得信賴的朋輩這些數據反映，當青少年面對精神健康挑戰時，往往容易感到孤立無援，凸顯了加強青少年精神健康支援服務的迫切性。