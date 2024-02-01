ESG｜惠康成全港首間零售商採歐製24噸電動貨車 DFI零售集團邁向實現淨零碳排放

DFI零售集團旗下的惠康超級市場宣布，將一輛歐製24噸電動貨車納入其車隊，成為全港首間採用24噸電動貨車的零售商，並計劃於年內增設第二輛電動貨車。隨著貨車於日前投入使用，DFI積極邁向2030年將溫室氣體排放量減少一半，並於2050年實現淨零碳排放的目標，為實踐可持續發展踏出重要的一步。

DFI指，採用電動貨車的舉措有助改善環境，以十年計算，惠康全新電動貨車比傳統燃油貨車節省約26.4萬升的柴油，相當於減少約538噸的碳排放量，即合共約24,710棵樹一年吸收的二氧化碳量，有助大幅提升空氣質素。同時，全新電動貨車的引擎所產生的噪音亦比傳統燃油引擎為少，有效降低噪音污染。