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ESG系列
2024-02-01 18:40:17

ESG｜惠康成全港首間零售商採歐製24噸電動貨車 DFI零售集團邁向實現淨零碳排放

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ESG｜惠康成全港首間零售商採歐製24噸電動貨車 DFI零售集團邁向實現淨零碳排放

惠康成為全港首間零售商使用歐製24噸電動貨車。

DFI零售集團旗下的惠康超級市場宣布，將一輛歐製24噸電動貨車納入其車隊，成為全港首間採用24噸電動貨車的零售商，並計劃於年內增設第二輛電動貨車。隨著貨車於日前投入使用，DFI積極邁向2030年將溫室氣體排放量減少一半，並於2050年實現淨零碳排放的目標，為實踐可持續發展踏出重要的一步。

DFI指，採用電動貨車的舉措有助改善環境，以十年計算，惠康全新電動貨車比傳統燃油貨車節省約26.4萬升的柴油，相當於減少約538噸的碳排放量，即合共約24,710棵樹一年吸收的二氧化碳量，有助大幅提升空氣質素。同時，全新電動貨車的引擎所產生的噪音亦比傳統燃油引擎為少，有效降低噪音污染。

ESG｜惠康成全港首間零售商採歐製24噸電動貨車 DFI零售集團邁向實現淨零碳排放 ESG｜惠康成全港首間零售商採歐製24噸電動貨車 DFI零售集團邁向實現淨零碳排放

DFI零售集團物流供應鏈董事Michael Haas表示，集團與運輸解決方案供應商斯堪尼亞(Scania)合作，為惠康車隊引入全港首輛24噸電動貨車，共同開啟綠色運輸的新里程碑。集團將持續評估電動貨車的效率，探索車隊電動化的可行性，從而打造綠色供應鏈。

惠康香港及澳門常務董事陳建麟稱，惠康很高興能成為全港首家採用24噸電動貨車的零售商，為顧客提供優質貨品和服務的同時，致力減少於營運過程中所產生的碳排放。數年前已於惠康新鮮食品中心打造大型太陽能系統支持可再生能源，今年電動貨車正式投入服務，亦印證惠康履行企業社會責任的決心。

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探索擴大綠色車隊可行性

DFI積極採取各項措施來減少碳足跡，除了惠康在香港啟用首輛24噸電動貨車外，集團於台灣經營的IKEA亦於去年啟用全台灣首輛26噸電動貨車。DFI將持續檢視營運的可持續發展，並尋求透過直接購買及與第三方物流供應商合作的模式，探索擴大綠色車隊的可行性。在平衡營運需求的同時，致力降低燃料消耗、能源使用和碳排放，為未來的物流挑戰做好準備。

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