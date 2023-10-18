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ESG系列
2023-10-18 08:30:00

ESG｜明年可持續投資策略 安聯提出五大主題

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ESG｜明年可持續投資策略 安聯提出五大主題

Matt Christensen(右)表示，安聯未來會就ESG議題，主動、有目的地創造實質性的積極影響；左為蘇可奇。

安聯投資昨於香港舉辦「從ESG投資轉向可持續發展及影響力投資」主題研討會，該行認為2024年可持續投資的主題有5項，包括影響力；ESG 2.0；轉型；不斷上升的氣候成本及主權國家的角色。當中轉型主題主要涉及客戶需求及監管法規不斷演變，令「轉型金融」納入正式議程，該行可持續投資策略蘇可奇表示，轉型為亞洲市場最相關的ESG主題，因為其步伐較全球仍稍慢，主要因為亞洲國家的減碳時間表較長遠，如中國有2060年框架，印度框架為2070年，達標目標均較環球平均長。

蘇可奇又指，亞洲在實現淨排放上面臨挑戰及規模都相當艱巨，因此對安聯而言，亞洲的可持續發展工作不僅局限於推動清潔能源，還包括與公司進行互動參與及協作，共同建設可持續發展和繁榮未來。

至於其他主題中，影響力指發達市場推出的影響力投資策略，將橫跨債券和股票資產類別，隨著影響力投資愈來愈一致，有助擴大影響力資產規模。而ESG 2.0指不同種類投資的ESG篩選準則，將不再局限ESG評分而轉向聚焦更具體及高效的評估。而氣候成本上升涉及財政政策或需因應這現實情況進行調整。而主權國家的角色，該行指主權國家在減碳排的雄心及行動略為不足，但投資市場愈來愈關注這議題，料聯會國氣候變化大會及2025年提交的下一輪國家自主貢獻，這議題會成為焦點。

 

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ESG｜明年可持續投資策略 安聯提出五大主題

蘇可奇(右)指，亞洲在實現淨排放上面臨挑戰及規模都相當艱巨；左為Matt Christensen。

安聯投資｜今年主題包括生物多樣性

另外，該行認為今年的5個主題，包括企業實現淨零排放目標；生物多樣性，當中涉及碳足跡及碳手印概念的清晰界定；監管法規，包括預計可持續標籤基金的報告要求將取得進展；烏克蘭戰爭的深遠影響，包括突顯加快發展可負擔潔淨替代能源；最後是影響力投資，即投資風險與回報以外的第三個面向，雖然目前未有量化的共識，但安聯已為私募基金市場投資制定專屬框架。

該行全球可持續及影響力總監Matt Christensen表示，安聯由過往專注評估ESG風險，到目前擴展至提供多元化持續發展投資產品，未來目標更不只限於可持續發展，而是主動、有目的地創造實質性的積極影響。

 

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