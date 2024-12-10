ESG｜港府推可持續披露路線圖 上市公司最遲2028年全面採用ISSB

許正宇表示，香港作為主要的國際金融中心及綠色和可持續金融樞紐，正持續採取措施，透過遵守國際標準和最佳範例來鞏固競爭力。(資料圖片)

港府今日推出有關香港可持續披露路線圖，闡明香港要求公眾責任實體採用國際財務報告可持續披露準則(ISSB準則)的方針，並就不遲於2028年大型公眾責任實體全面採用ISSB準則提供清晰的路徑。

許正宇：在綠色投融資上擔當領導角色

財經事務及庫務局長許正宇表示，香港作為主要的國際金融中心及綠色和可持續金融樞紐，正持續採取措施，透過遵守國際標準和最佳範例來鞏固競爭力。推出路線圖，全面採用ISSB準則，清晰彰顯決心實現全球綠色轉型，繼續在促進綠色和可持續投融資上擔當領導角色。他指，路線圖為香港公眾責任實體就可持續匯報提供具透明度及清晰的路徑。財庫局將聯同金融監管機構及持份者，繼續透過加強技能培訓及推動科技方案的應用，支持香港可持續披露準則的實施。」