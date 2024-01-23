ESG | 生產力局《智瞻2024》ESG一站通——推動企業齊參與 與商界共同探討可持續發展 部署2024年ESG策略

生產力局的年度旗艦盛事《智瞻2024》論壇早前在生產力大樓舉行，現場反應熱烈，座無虛席，吸引近400位政商界領袖及傳媒嘉賓踴躍出席。今年論壇以「ESG 一站通——推動企業齊參與」為主題，由星級講者領航，於「智瞻領袖論壇」中帶領與會的商界領袖，共同探討可持續發展的重要性，並深入分析2024年環境、社會及管治（ESG）策略部署，激發與會者的前瞻性思維。同場舉行「ESG一站通」啟動典禮，在一眾本地商會領袖、中小企代表及行業伙伴的見證下，正式啟動生產力局全新「ESG一站通」平台，全方位支援業界實踐數碼轉型並履行ESG策略，為香港構建可持續發展的低碳未來。
為響應特區政府實現於2035年將碳排放量減半，並在2050年實現碳中和目標，生產力局早已訂下於2040年前達致碳中和的目標。今年的《智瞻2024》生產力局更攜手業界推出「ESG一站通」這個全新的社群，旨在提升企業對ESG的認知及能力，為香港的大中小企業構建一個ESG生態圈，匯聚擁有共同目標同利益的持份者，互相交流及分享資訊及資源，協力發展ESG策略，彰顯本局追求可持續發展的決心。
香港特區政府亦支持《智瞻2024》，香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生，JP為活動致開幕辭。他表示：「特區政府與金融監管機構和業界同心協力，以多管齊下的策略致力發展香港為區內的綠色和可持續金融樞紐及大灣區綠色金融中心，包括從市場基建和發展、標準釐訂等方向著手。2022年，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額具亞洲市場首位，佔亞洲市場份額約三分之一。市場在參與者、產品、相關評審服務方面愈趨多樣化。在應對氣候變化的工作上，我們都十分重視中小企的參與。特區政府會繼續多管齊下，與金融監管機構和業界共同努力，讓中小企分享發展ESG和綠色金融的果實。」
生產力局總裁畢堅文先生，MH表示：「在現今工商營運環境中，ESG已成為企業策略不可或缺的一部分，以及衡量企業發展前景及價值的重要指標。生產力局深明ESG對企業的重要性，早於10年前已開始為本地企業提供ESG服務。而中小企業在開展ESG的路途上，往往會遇到不少挑戰，例如資源不足，因此生產力局作為中小企業的堅實後盾，推出全新『ESG一站通』，致力為中小企業提供各種優質服務，助他們創優增值，共謀ESG發展策略。我們亦全方位推動香港的新型工業化進程，支援涵蓋傳統產業以至新興產業，助企業在實現工業增值及經濟長遠發展的同時也能保護生態環境，達致雙贏。作為領先的科研機構，生產力局一直堅定不移透過各種服務及項目，以綠色科技推動企業拓展業務，致力令香港成為一個更綠色宜居的智慧城市。」
一眾星級講者，包括華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興建築師，JP、中華電力總裁羅嘉進先生、建造業議會主席何安誠工程師，JP以及溢達集團副董事長楊敏賢女士，JP，在《智瞻領袖論壇 ─ 引領可持續發展：部署ESG策略2024》分享了他們對ESG可持續未來願景的真知灼見，從房地產業、電力供應商、建造業和紡織業等角度，深入探討各行業及公用事業在可持續發展方面遇到的挑戰和機遇，以及投資ESG為公司創造的長期策略價值和優勢。此外，公平對待所有員工亦被視為企業責任的重要一環。而企業也分享了營造具包容性和支持性的工作環境的策略，讓所有員工都能充分發揮潛能。同時，論壇亦探索了如何由大企業出發，為剛踏上ESG旅程的中小企，提出制定初始 ESG 路線圖的建議，推動中小企部署和實踐ESG。
緊隨其後，一眾本地商會領導、中小企貿易協會代表及行業伙伴一同參與「ESG一站通」啟動典禮，見證平台正式啟動上線。生產力局全力配合特區政府以至國家達致「雙碳」目標，牽頭與商界聯手共建「ESG一站通」，以綠色科技推動企業拓展業務。加入「ESG一站通」的業界會員可免費進行線上ESG評估及取得績效咭，並參與知識分享研討會、服務方案展示及交流會議等，助力中小企利用創新科技實踐其ESG策略，並加快達成其ESG目標。承蒙各大商會及機構夥伴鼎力支持，「ESG一站通」平台現已有逾150間支持機構（包括商會及團體），以及近200間企業加入成為綠色會員，往後將繼續推廣至更多企業，增加協同效應，共同創建平衡的ESG生態圈。
畢堅文總裁衷心期望《智瞻2024》論壇能成為業界朋友分享和交流的理想平台，並指生產力局將繼續與各位並肩同行，攜手推動企業齊參與ESG，共創可持續、更美好未來，提升市民幸福感。未來，生產力局將繼續努力不懈締造綠色智慧城市，服務業界和社會，以及實踐可持續發展管治，致力推動新型工業化之餘，亦貫徹可持續發展理念，為社會整體發展帶來裨益。
生產力局自2020年起舉辦「智瞻」系列論壇，匯聚政府及商界領袖、業界重量級人士及知名科技專家，協助香港企業捕捉來年經濟發展及科技趨勢。
《智瞻2024》活動網站：https://foresight2024.hkpc.org/zh-hk/