ESG | 生產力局《智瞻2024》ESG一站通——推動企業齊參與 與商界共同探討可持續發展 部署2024年ESG策略

生產力局的年度旗艦盛事《智瞻2024》論壇早前在生產力大樓舉行，現場反應熱烈，座無虛席，吸引近400位政商界領袖及傳媒嘉賓踴躍出席。今年論壇以「ESG 一站通——推動企業齊參與」為主題，由星級講者領航，於「智瞻領袖論壇」中帶領與會的商界領袖，共同探討可持續發展的重要性，並深入分析2024年環境、社會及管治（ESG）策略部署，激發與會者的前瞻性思維。同場舉行「ESG一站通」啟動典禮，在一眾本地商會領袖、中小企代表及行業伙伴的見證下，正式啟動生產力局全新「ESG一站通」平台，全方位支援業界實踐數碼轉型並履行ESG策略，為香港構建可持續發展的低碳未來。

為響應特區政府實現於2035年將碳排放量減半，並在2050年實現碳中和目標，生產力局早已訂下於2040年前達致碳中和的目標。今年的《智瞻2024》生產力局更攜手業界推出「ESG一站通」這個全新的社群，旨在提升企業對ESG的認知及能力，為香港的大中小企業構建一個ESG生態圈，匯聚擁有共同目標同利益的持份者，互相交流及分享資訊及資源，協力發展ESG策略，彰顯本局追求可持續發展的決心。

香港特區政府亦支持《智瞻2024》，香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生，JP為活動致開幕辭。他表示：「特區政府與金融監管機構和業界同心協力，以多管齊下的策略致力發展香港為區內的綠色和可持續金融樞紐及大灣區綠色金融中心，包括從市場基建和發展、標準釐訂等方向著手。2022年，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額具亞洲市場首位，佔亞洲市場份額約三分之一。市場在參與者、產品、相關評審服務方面愈趨多樣化。在應對氣候變化的工作上，我們都十分重視中小企的參與。特區政府會繼續多管齊下，與金融監管機構和業界共同努力，讓中小企分享發展ESG和綠色金融的果實。」

生產力局總裁畢堅文先生，MH表示：「在現今工商營運環境中，ESG已成為企業策略不可或缺的一部分，以及衡量企業發展前景及價值的重要指標。生產力局深明ESG對企業的重要性，早於10年前已開始為本地企業提供ESG服務。而中小企業在開展ESG的路途上，往往會遇到不少挑戰，例如資源不足，因此生產力局作為中小企業的堅實後盾，推出全新『ESG一站通』，致力為中小企業提供各種優質服務，助他們創優增值，共謀ESG發展策略。我們亦全方位推動香港的新型工業化進程，支援涵蓋傳統產業以至新興產業，助企業在實現工業增值及經濟長遠發展的同時也能保護生態環境，達致雙贏。作為領先的科研機構，生產力局一直堅定不移透過各種服務及項目，以綠色科技推動企業拓展業務，致力令香港成為一個更綠色宜居的智慧城市。」