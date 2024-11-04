ESG｜置地公司斥逾4百萬組基金 助弱勢青年提升職場技能

置地公司旗下「置地公司家基金」宣布，未來3年將投資逾4百萬元於善導會的最新項目「置未來基金」，致力協助弱勢青年提升職場所需技能和能力。
資助申請人最高5萬元進修
「置未來基金」主要協助更生青年，透過建立持續的資助機制，協助他們進修以提升現有技能及開拓新技能。「置未來基金」在未來3年將為成功申請人士提供最高達5萬元的貸款，讓他們報讀個人及專業發展進修課程，幫助弱勢青年在未來職場中保持競爭力，鼓勵年青人向上流動，為他們的未來鋪路。
夥善導會助少數族裔職涯探索
置地公司與善導會的合作始於2021年，成功推出首個少數族裔青年職涯探索計劃「自在地．活出真的你」，為逾1,000名來自不同族裔背景的青年提供職業培訓及輔導。「置地公司家基金」進一步支持「自在地．活出真的你」最新計劃，透過度身訂造的職業探索計劃，提升少數族裔青年的中文能力及職場技能，連繫多元職涯發展機會。
擁有少數族裔背景、畢業於香港城市大學的Mellissa畢業於社會及行為科學系(犯罪學)，指「自在地．活出真的你」計劃提供的職前預備工作坊和工作體驗對其成長非常重要。Mellissa現時為置地公司的實習生，稱在社會企業責任部的實習過程中，讓其眼界更寬闊，相信未來一年的實習計劃對將來事業發展有所裨益。
4年投資逾 1.1億於各類社區項目
過去4年，「置地公司家基金」投資逾 1.1億元於各類社區項目，改善超過50萬名受益人的生活。基金與百多個非牟利社會服務夥伴合作，成功推行各項計劃，幫助解決與住屋有關的社會問題及支援青年發展。非牟利社會服務機構善導會於1957年成立，一直致力推動社會共融，提供各項服務種類包括就業、社區與文化共融、精神健康、住宿服務、社會康復服務及社區教育。