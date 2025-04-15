ESG｜置地：96%租賃物業獲高級別綠色認證 提早達標

置地公司公布去年在推動《2030年可持續發展框架》的進展，指與2019年的基準相比，集團把範圍一及範圍二的溫室氣體排放量減少33.3%，而集團2030年目標為減少46.2%；至於範圍三2030年目標，為溫室氣體排放碳濃度減少22%。而集團2019年以來商業廢物分流率達48%，2030年目標為50%。

範圍一二溫室氣體排放量 累減 33.3%

另外，集團96%租賃物業已獲綠色建築評級的第二或更高級別的認證，超越2030年90%的目標；81%全資擁有的租賃物業已獲得最高級別的綠色建築認證，目標是2030年100%擁有。