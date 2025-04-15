ESG｜置地：96%租賃物業獲高級別綠色認證 提早達標

置地公司公布去年在推動《2030年可持續發展框架》的進展，指與2019年的基準相比，集團把範圍一及範圍二的溫室氣體排放量減少33.3%，而集團2030年目標為減少46.2%；至於範圍三2030年目標，為溫室氣體排放碳濃度減少22%。而集團2019年以來商業廢物分流率達48%，2030年目標為50%。
範圍一二溫室氣體排放量 累減33.3%
另外，集團96%租賃物業已獲綠色建築評級的第二或更高級別的認證，超越2030年90%的目標；81%全資擁有的租賃物業已獲得最高級別的綠色建築認證，目標是2030年100%擁有。
歷山大廈引入AI系統 助減電力消耗
置地技術服務部董事及主管物業管理楊漢忠表示，置地於歷山大廈引入「控制塔台」(Control Tower)系統，利用人工智能(AI)系統感應、監測及調節電力消耗，並可預判故障及提示維護，使設備故障率大降。而Control Tower系統已逐步引入中環其他大廈，料今年內七至八成大廈都能實施。
中環物業升級 100%採用綠色建築物料
另外，作為中環大地主，置地公司正進行「Tomorrow'S CENTRAL」計劃，全面升級旗下中環物業組合。置地公司環境社會和管治投資者關係及環境社會及管治參與部高級經理林藹筠表示，計劃100%採用綠色建築物料，80%發電機採全電動運作。而在啟動前，項目已完成循環利用研究並制定75%的廢料回收率目標。公司將通過與承建商、供應商及學術機構協作，全面探索項目中的物料重用、循環再造及減廢方案。
林可立：投資ESG助爭取優質租客
置地投資者關係及環境、社會和管治者參與部主管林可立表示，愈來愈大型企業對辦公室的節能減排有要求，綠色建築不但有助挽留租客，更可爭取到優質租客，並指未有投資ESG的建築物，其價值在未來10至15年或會有負面影響。