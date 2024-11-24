ESG｜聯合國氣候峰會協議 發達國每年3千億美元融資 資助已發展國家

在阿塞拜疆首都巴庫舉行的《聯合國氣候變遷綱要公約》第29次締約方大會(COP29)峰會，在周六正式達成協議，歐盟、美國及其他發達國家同意將2035年前的全球融資目標，提高至每年3,000億美元，取代早前2025年到期、每年為發展中國家提供1,000億美元的氣候融資方案。 談判一度陷僵局 發展中國家批出手低 COP29峰會本來為期12天，近200個國家談判代表就未來10年的全球氣候融資計畫談判，原定在上周五結束，惟當日阿塞拜疆草擬一份2,500億美元的協議提案，但遭發展中國家批評金額太低並拒絕，超過300個非政府組織更聯合呼籲，若發達國家不能提出更好提議，發展中國家就應退出陷入僵局的COP29氣候談判。據指有部分國家希望金額上調至5,000億美元。

涉約20多國出資 包括美歐加拿大 會議在周本進入加持階段，最終將融資協議上調至3,000億美元，目前仍未知是否得到已發展國家接受。需要出資的發達國家涉約20多國，包括1992年聯合國氣候會談期間確定的名單，包括美國、歐洲國家和加拿大。 分析認為，COP29的分歧反映發達國家與已發展國家面臨各自困局，前者受制國內預算緊張，後者則受困極端氣候如風暴、洪水及乾旱等令成本急升，經濟亦陷困境。有窮困國家指，若融資額過低，將削弱其減排並達標的能力。

聯合國氣候主管Simon Stiell表示，協議與任何保險一樣，只有按時及全額付出，可會發揮作用；並沒有有一個國家能得到其想要的一切，未來仍有大量工作要做，現在仍不是勝利的時候。 印度批評金額微不足道「是一個幻象」 不過，印度代表團代表Chandni Raina仍對協議感到失望，指金額「糟糕透頂，簡直微不足道」，印度反對採納，並指結果反映發達國家並不願意履行責任，「協議充其量只是一個視覺幻象，無法解決大家共同面臨的挑戰」。

