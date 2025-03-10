ESG｜譚仔以腩肉廚餘 研發唇膏肥皂蠟燭 限量發售作慈善

譚仔國際(2217)宣布，旗下品牌「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」與香港專業教育學院(IVE)、香港知專設計學院(HKDI)及新生精神康復會合作，將中央廚房剩餘的腩肉升級再造，研發及推出一系列日常生活用品，稱把品牌的創新精神延伸至ESG範疇，培育年輕人推動綠色創新。

夥 IVE 導師和學生團隊共同研發

三款產品採用的豬油基底，均來自「譚仔」和「三哥」中央廚房的剩餘腩肉。集團食品研發部與IVE食品科技及安全高級文憑的導師和學生團隊共同研發，運用突破性的技術萃取豬油，成功將用剩的腩肉轉化成再生物料，配合精油等製作成生活用品。是次升級再造產品系列包括檸檬清香潤唇膏、手工肥皂，以及香茅檸檬香薰蠟燭，另附有一款精美收納袋及「meme貼紙」。產品由即日起於20間指定譚仔及三哥分店限量發售，部分收益將用作慈善用途。