ESG｜譚仔以腩肉廚餘 研發唇膏肥皂蠟燭 限量發售作慈善

譚仔國際(2217)宣布，旗下品牌「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」與香港專業教育學院(IVE)、香港知專設計學院(HKDI)及新生精神康復會合作，將中央廚房剩餘的腩肉升級再造，研發及推出一系列日常生活用品，稱把品牌的創新精神延伸至ESG範疇，培育年輕人推動綠色創新。
夥IVE導師和學生團隊共同研發
三款產品採用的豬油基底，均來自「譚仔」和「三哥」中央廚房的剩餘腩肉。集團食品研發部與IVE食品科技及安全高級文憑的導師和學生團隊共同研發，運用突破性的技術萃取豬油，成功將用剩的腩肉轉化成再生物料，配合精油等製作成生活用品。是次升級再造產品系列包括檸檬清香潤唇膏、手工肥皂，以及香茅檸檬香薰蠟燭，另附有一款精美收納袋及「meme貼紙」。產品由即日起於20間指定譚仔及三哥分店限量發售，部分收益將用作慈善用途。
精神復元人士製作 HKDI學生創作吉祥物
是次企劃同時邀得新生精神康復會的精神復元人士參與，由導師帶領他們接受培訓，參與由調配量度、加熱溶解、灌注塑形，以至包裝入盒的整個產品製作過程。HKDI視覺傳意設計及廣告設計高級文憑學生團隊則在此企劃中發揮美學與潮流觸覺，以美感說好產品故事，特意設計了一個超萌角色「腩肉小天使」，為一隻頭頂有一道標誌性光環的粉紅小豬。
譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民表示，是次企劃不僅為學生提供學以致用的機會，亦助精神復元人士提升職場技能，同時推動環保創新，將剩食重新賦予價值以減少廚餘，並提升大眾對身心靈健康的關注，意義非凡。集團期待未來繼續秉持環境及社會責任，推動建構可持續發展的未來。