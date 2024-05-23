ESG｜Booking.com推介9個具環保意識度假勝地 香港上榜

Booking.com公佈最新可持續旅遊研究，收集了包括香港在內的 34 個國家和地區超過31,000名旅客的意見，結果顯示83%的旅客認為可持續旅遊非常重要，但旅客在決定更多可持續旅遊選擇時會持續面臨不同的挑戰，因此全球旅客都可能出現倦怠感。同時，Booking.com公布2024令人嚮往的9個全球目的地清單，提供經過可靠第三方認證的優質住宿選擇，其中香港被推薦為具有環保意識的度假勝地之一。

Booking.com表示，這些目的地都獲得可信第三方認證的優質住宿。從古色古香的沿海城鎮到適合騎自行車的第二大城市，各類型的旅客都能找到適合自己的心儀目的地。而香港以其壯麗的天際線、充滿活力的街頭市集和多樣化的美食而聞名。值得注意的是，香港致力於打造生態友善環境，包括優先興建綠化建築物，減少碳排放量。旅客可通過標誌性的山頂纜車前往凌霄閣摩天台 428，在全城最高的觀景台上欣賞迷人的天際線。

45% 旅客認為可持續旅遊方式重要

另外，研究顯示可持續旅遊研究指出全球近一半(45%)的旅客認為可持續的旅遊方式很重要，但這並非計劃或預訂旅行時的首要考慮因素。在香港，66% 的旅客表示希望在未來 12 個月能以更環保的方式旅行，而 28% 的旅客會因為選擇較不符合可持續發展理念的旅遊方式而感到內疚。在希望以更可持續發展方式旅遊的人當中，有 36%的人表示他們認為這是正確的做法，所以才作出這樣的選擇。

然而，在作出更可持續發展的旅遊選擇時產生的失望情緒，可能會磨滅旅客的選擇意願。全球和香港的四分之一(25%)旅客皆認為氣候變化並不像所描述的那麼嚴重，這會影響他們計劃行程時的關注點。同時，亦有旅客認為由於旅行時間太寶貴，無法將可持續發展放在首位，但如果沒有實踐該旅遊方式，則會引發一種無力感。全球 34%和香港28%的旅客認為，在不注重可持續發展的目的地實踐環保的旅遊方式根本毫無意義。