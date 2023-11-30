ESG｜CFA協會ESG課程 港人報讀比例飆至七成

楊啟之透露，有險企要求亞太區從事ESG的員工報讀該會ESG課程，涉及約150至160人。

CFA協會早前宣布推出全新的氣候風險、估值與投資證書課程，證書課程將於 今日起接受報名。該會亞太區考試發展高級總監楊啟之表示，ESG(環境、社會和公司治理)相關課程需求持續上升，本月全球報讀該會ESG投資資格證書的人數大升，當中香港佔約1,800人或七成，相較課程自2021年9月推出以來，香港報讀人數佔整體比例約四分一，比例明顯大升。至於其他高比例報讀地區包括新加坡、澳洲及印度。

楊啟之認為，報讀ESG課程人數上升或涉及周期性因素，加上明年課程將改制，亦增加報讀誘因。她認為，目前本地ESG人才缺口仍大，要短時間內填補亦有難度，並相信專業培訓為最好的填補人才方法，並透露友邦保險(1299)已要求亞太區從事ESG的員工報讀該會ESG課程，涉及約150至160人。