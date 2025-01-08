ESG｜DHL改造速遞員制服成配飾 辦慈善義賣

DHL Express今天宣布推出一系列全新的限量版時尚單品，系列特點是利用退役的DHL速遞員制服升級改造而成，由本地知名時裝設計師徐逸昇(Angus Tsui)設計，以助推動本地可持續時尚的發展。產品包括防水風褸、雨衣、工裝褲和外套夾層等衣料，轉化為限量版單肩包、多功能斜揹包和銀包，減少浪費。
支持可持續性設計
為進一步推動及支持本地可持續時尚發展，DHL將與本地非牟利團體Redress 攜手舉辦慈善義賣，所有收益在扣除成本後將全數撥捐Redress，用作支持及培育「Redress設計大賽」歷屆參賽設計師，而他們的設計更是同樣著重可持續性、可循環性和時尚性。
DHL Express香港及澳門高級副總裁暨董事總經理蔣國雄表示，DHL一直致力推動本地可持續時尚發展，高興能夠透過設計師徐逸昇的創意思維，為退役的DHL速遞員制服賦予新生命。計劃不但有助實踐作為時裝及零售業領先物流合作夥伴的使命，更有助提升公眾對可持續發展的認識。
徐逸昇亦是2024年度與Redress合作推出的「DHL GoGreen Plus歷屆參賽設計師奬」得獎者。他於2014年推出本人同名的可持續女裝和男裝品牌，該品牌採用零廢料、升級再造和重構設計技術創造。他亦是2012年度「Redress 設計大賽」人氣大獎得主。