ESG｜DHL改造速遞員制服成配飾 辦慈善義賣

DHL Express推出一系列全新的限量版時尚單品，系列特點是利用退役的DHL速遞員制服升級改造而成。

DHL Express今天宣布推出一系列全新的限量版時尚單品，系列特點是利用退役的DHL速遞員制服升級改造而成，由本地知名時裝設計師徐逸昇(Angus Tsui)設計，以助推動本地可持續時尚的發展。產品包括防水風褸、雨衣、工裝褲和外套夾層等衣料，轉化為限量版單肩包、多功能斜揹包和銀包，減少浪費。

支持可持續性設計

為進一步推動及支持本地可持續時尚發展，DHL將與本地非牟利團體Redress 攜手舉辦慈善義賣，所有收益在扣除成本後將全數撥捐Redress，用作支持及培育「Redress設計大賽」歷屆參賽設計師，而他們的設計更是同樣著重可持續性、可循環性和時尚性。