中信資源控股有限公司｜綠色低碳發展油汽業 攜手應對氣候挑戰｜傑出可持續企業大獎─上市公司(能源與資源)

作為油汽行業中的一員，中信資源（01205）深知業務拓展與履行社會責任之間的平衡尤其重要，一直積極推行綠色低碳的理念，致力減少業務空氣、土壤和水資源等方面的影響。2023年間，中信資源榮獲傑出上市公司大獎2023，並簽署惜食約章和節能約章，以彰顯集團作為上市公司的承諾。

綠色項目領域成就及創新

中信資源在綠色項目領域上取得不少成就及創新。如在減少水污染及資源利用上，集團位處哈薩克斯坦的油田投入資源建設淨水項目，並透過專業的技術將採出水處理後重投到蒸氣發電中使用，實現油田採出水的資源化利用及減少環境污染的成果。另外，為降低ESG風險，中信資源位於中國內地月東的油田，會定期進行檢查降低原油泄漏風險，當中包括通球作業，確保海底輸油管道通暢及安全有序地運行。