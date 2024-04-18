中信資源控股有限公司｜綠色低碳發展油汽業 攜手應對氣候挑戰｜傑出可持續企業大獎─上市公司(能源與資源)

作為油汽行業中的一員，中信資源（01205）深知業務拓展與履行社會責任之間的平衡尤其重要，一直積極推行綠色低碳的理念，致力減少業務空氣、土壤和水資源等方面的影響。2023年間，中信資源榮獲傑出上市公司大獎2023，並簽署惜食約章和節能約章，以彰顯集團作為上市公司的承諾。
綠色項目領域成就及創新
中信資源在綠色項目領域上取得不少成就及創新。如在減少水污染及資源利用上，集團位處哈薩克斯坦的油田投入資源建設淨水項目，並透過專業的技術將採出水處理後重投到蒸氣發電中使用，實現油田採出水的資源化利用及減少環境污染的成果。另外，為降低ESG風險，中信資源位於中國內地月東的油田，會定期進行檢查降低原油泄漏風險，當中包括通球作業，確保海底輸油管道通暢及安全有序地運行。
集團不同子公司亦會舉行淨灘活動和植樹等綠色活動。當中位於印尼的油田更種植了超過15萬棵樹。截至上年度，中信資源已圓滿完成14.2萬噸油田歷史浸油土壤的處理和地表恢復工作，為環境修復貢獻了一份力量。為進一步減少溫室氣體排放的影響，集團更首次嘗試使用購買碳信用以實際行動響應中國內地3060「雙碳」目標。
融入本地、共同發展
秉持「融入本地、共同發展」的理念，中信資源會組織員工積極參與清潔活動，清理沙灘上各類塑料廢物。為支援當地社群的發展，中信資源更資助了印尼Bula的足球學校宿舍運營，捐贈學習用品予哈薩克斯坦的貧困家庭，並向員工適齡子女提供教育補助。本年度集團亦積極響應社區號召，邀請員工參與愛心捐血及敬老活動等活動。
強化風險防控與可持續發展管理
在管治方面，中信資源特設風險管理委員會和ESG工作組，以強化集團的風險防控與可持續發展管理。委員會負責審查集團的風險管理政策和條例，確保其質量、完整性和有效性；ESG工作組則承擔起執行ESG管治職能，主要職責包括識別和提出集團面臨的主要ESG風險，制定政策、計劃和目標，統籌內外部ESG工作，並協調附屬公司在ESG事務方面的報告和執行事宜等。鑑於持分者對ESG和氣候相關風險的日益重視，中信資源亦委任專家進行ESG和氣候變化風險評估，識別出重要的風險及應對方案。
尋找綠色市場機會 正視轉型風險
隨著中國政府確立雙碳目標，對重污染行業企業監管的加強，中信資源表示，必須正視轉型風險。同時，在2023年聯合國氣候變遷大會上，全球代表呼籲逐步淘汰未使用碳捕捉技術的化石燃料，進一步加劇了集團面臨的挑戰。為應對挑戰，中信資源將加強研發和應用環保技術，降低環境影響，積極參與各國政府和機構合作，與全球夥伴攜手應對氣候變遷。未來，中信資源計劃調整業務戰略，主動尋找綠色市場機會，推動業務邁向可持續的未來。