中國銀行(香港)有限公司｜貫徹綠色經濟 引領社會低碳轉型｜傑出綠色應用大獎─綠色金融產品(銀行)

中銀香港發揮作為香港主要商業銀行集團的優勢，致力服務實體經濟，持續深耕香港市場，緊抓大灣區發展機遇，並積極拓展東南亞業務。該行堅持以客戶為中心，瞭解客戶所需，以創新科技提升客戶體驗，致力推動綠色及可持續發展，為客戶提供全面、專業及優質的服務。 中銀大廈及中國銀行大廈實現碳中和 中銀香港積極落實綠色銀行的營運理念，以2030年達成集團自身營運碳中和為目標，其中中銀大廈和中國銀行大廈率先實現碳中和，並獲得中國質量認證中心和香港品質保證局的雙重獨立認證，中銀香港是香港首家在自有物業實現碳中和的銀行。中銀大廈作為香港的標誌性建築，為減低營運的碳排放，2024年啟動了外牆景觀8,000米總長度的新LED燈升級，用電量較之前節省逾五成，減碳成效等同於在一年間栽種8,498棵樹木。此外，該行作為港交所創立的香港國際碳市場委員會成員，積極推動碳交易市場，制訂《中銀香港碳抵消策略陳述》，為其碳抵消活動提供規範指引。

制訂《綠色及可持續金融分類標準》成首例 中銀香港積極將可持續發展元素融入業務發展之中，推出ESG Impact Assessment Grade（EIA等級），創新地在審批申請時量化客戶環境、社會、管治與氣候相關表現納入內部信貸評級考慮。該行亦是首間制訂自身《綠色及可持續金融分類標準》的銀行，明確對八大重點行業中的超過200個綠色及轉型相關經濟活動的定義，為發展綠色及可持續金融業務及漂綠風險管理打好基礎。2024年內，中銀香港進一步完善《可持續發展高敏感行業策略陳述》，在提供金融服務時，對於氣候變化、環境及生物多樣性及社會可能造成顯著負面影響的行業採取審慎的態度及策略，有序引導客戶低碳轉型，以及推動客戶重視生物多樣性，保護自然生態。該行已制定《漂綠風險管理辦法》，為綠色產品提供清晰指引。

手機銀行推出全港銀行首個消費碳足跡追蹤功能

貫徹綠色經濟發展 中銀香港為客戶推出多元化的綠色和可持續金融產品，藉香港、大灣區及東南亞的可持續發展需求，持續為區域各地踐行低碳轉型的企業提供資金解決方案。包括協助廣東省政府首次來香港發行5年期綠色債券、海南省政府成功發行首筆10年期藍色債券以及深圳市政府推出低碳城市主題綠色和可持續發展債券，協助香港房屋協會籌組社會責任銀團貸款等。中銀香港不斷創新，2024年推出全新中國淨零排放ESG主題股票基金，並提供過百隻ESG基金，滿足市場綠色及可持續投資需求；更於網站和手機銀行「財智學院」內新增與中國淨零排放政策相關的理財教育資訊，協助客戶在作出投資前更進一步了解相關趨勢。

推動個人綠色金融 手機App加入碳足跡追蹤 為個人客戶的低碳和可持續生活提供資金支持，中銀香港是全港首家推出綠色按揭和綠色私人貸款的銀行，2024年，該行擴展綠色私人貸款用途至指定ESG金融課程，成為香港市場上用途最廣的綠色私人貸款產品，綠色私人貸款申請筆數按年增長近五成。2024年手機銀行更推出全港銀行首個消費碳足跡追蹤功能，幫助客戶瞭解自身理財習慣對環境的影響，從而推動低碳生活方式。 儘管全球經濟形勢複雜多變，綠色低碳轉型仍是國家一以貫之的發展方向。ESG的內外趨勢及發展需求不斷變遷，為銀行業帶來了挑戰，同時也創造了機遇。面對氣候變化與低碳轉型的雙重動力，中銀香港深度參與國家戰略佈局，積極助力香港發展成為國際綠色金融中心。