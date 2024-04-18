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ESG綠色發展及碳中和大獎
2024-04-18 04:30:25
日報

亞洲國際博覽館管理有限公司｜科技融入營運實踐ESG 全方位推動可持續發展｜傑出可持續企業大獎─非上市公司(展覽及活動場地)

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ESG綠色發展及碳中和大獎 亞洲國際博覽館

作為機場同業的一分子，亞博館致力實踐香港國際機場減碳路線圖，承諾於2050年年底前達至淨零碳排放。

ESG綠色發展及碳中和大獎 亞洲國際博覽館

亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈女士表示會繼續與商業夥伴及客戶一齊努力，打造更綠色、可持續發展的博覽環境。

亞洲國際博覽館（下稱「亞博館」），一直積極將科技融入於營運的一部分，透過提升場館設施及與多方持份者保持緊密合作，從環境、社會及公司治理等方面提倡可持續發展。

投資逾10億提升客戶體驗並優化資源利用

目前，亞博館已投資超過10億港元大規模升級場館設施及善用嶄新科技，以提升客戶體驗並優化資源利用。升級設備包括一系列「免接觸式設施」、LED照明系統、水冷式冷氣機組、安裝太陽能膜、面部識別登記系統等，以更加符合可持續發展目標和理念。與2018年相比，亞博館的新設施可大大節省超過3成能源。

此外，亞博館亦積極將創新科技融入場館管理中。亞博館採用智能建築管理系統，善用物聯網（IoT）科技監察場館運作，一目了然地查看及用智能方式調節場館實時溫度和濕度等，進一步提升能源效益之餘，增強設施管理的彈性和應變能力，為主辦方和訪客提供更優質服務。

自主開發線上活動服務平台

亞博館對可持續發展和數碼轉型的信心堅定，自行開發線上活動服務平台，讓主辦單位自助訂購活動服務或設施，便利主辦單位和承辦商一站式整合活動所需，促進無縫合作。透過電子系統，活動管理流程變得更加流暢，讓主辦單位能更有效分配資源在活動規劃及創意上，免卻不必要的紙張工作，提高整體效率，同時更加環保。

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ESG綠色發展及碳中和大獎 亞洲國際博覽館

亞博館職業及設施導覽日暨離島婦聯傑出義工頒獎典禮。

ESG綠色發展及碳中和大獎 亞洲國際博覽館

亞博館職業及設施導覽日暨離島婦聯傑出義工頒獎典禮。

ESG綠色發展及碳中和大獎 亞洲國際博覽館

亞博館職業及設施導覽日暨離島婦聯傑出義工頒獎典禮。

與服務承辦商、主辦單位及訪客攜手推動可持續發展

亞博館將可持續發展願景融入公司營運策略，從而提供無縫和卓越的解決方案，迎合更廣泛的客戶。每年有數以百計國際展覽、大型會議及演唱會於亞博館舉行，吸引大量來自世界各地參展商及訪客，亞博館透過鼓勵餐廳顧客及宴會主辦單位選擇環保海鮮，亦定期將未消耗的食物捐贈給食物銀行和鄰近社區，減少食物浪費並支援弱勢群體。而針對大型展覽及演唱會，亞博館亦推出多項舉措，感染主辦單位及訪客實踐可持續發展，例如推廣可重用的飲品杯，於展會期間設置回收站鼓勵資源回收。

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身體力行建設共融社區

亞博館與社區團體合作，為鄰近社區安排工作配對計劃；又靈活將一些工時長的崗位分配成較短時的兼職崗位，以迎合市場對彈性工作模式的需求。亞博館一直身體力行，與多個東涌非牟利機構合作，例如鄰舍輔導會東涌綜合服務中心，不時邀請區內青少年、長者及低收入家庭到亞博館參加公眾活動，促進社區和諧，參加者亦從中接觸更多新事物、擴闊視野。

視員工為重要資產 培育會展業人才

亞博館視員工為機構的重要資產，以建立舒適、健康的工作環境挽留人才。亞博館於「首席快樂官欣賞大獎2023」中贏得了企業大獎，展示了公司致力於積極培養正面的職場文化和優質工作環境，提高員工幸福感和滿意度。

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另一方面，亞博館亦積極培育會展業人才。亞博館會定時與高等院校合作，安排職業講座及透過舉辦職業講座和分享會，為學生提供最新行業資訊及實際案例學習。亞博館亦常常派員出席不同職業博覽，主動招攬人才，為有意在活動策劃、公關、市場推廣、合約管理及餐飲等方面發展的人才創造機會。

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