亞洲國際博覽館管理有限公司｜科技融入營運實踐ESG 全方位推動可持續發展｜傑出可持續企業大獎─非上市公司(展覽及活動場地)

亞洲國際博覽館（下稱「亞博館」），一直積極將科技融入於營運的一部分，透過提升場館設施及與多方持份者保持緊密合作，從環境、社會及公司治理等方面提倡可持續發展。 投資逾10億提升客戶體驗並優化資源利用 目前，亞博館已投資超過10億港元大規模升級場館設施及善用嶄新科技，以提升客戶體驗並優化資源利用。升級設備包括一系列「免接觸式設施」、LED照明系統、水冷式冷氣機組、安裝太陽能膜、面部識別登記系統等，以更加符合可持續發展目標和理念。與2018年相比，亞博館的新設施可大大節省超過3成能源。

此外，亞博館亦積極將創新科技融入場館管理中。亞博館採用智能建築管理系統，善用物聯網（IoT）科技監察場館運作，一目了然地查看及用智能方式調節場館實時溫度和濕度等，進一步提升能源效益之餘，增強設施管理的彈性和應變能力，為主辦方和訪客提供更優質服務。 自主開發線上活動服務平台 亞博館對可持續發展和數碼轉型的信心堅定，自行開發線上活動服務平台，讓主辦單位自助訂購活動服務或設施，便利主辦單位和承辦商一站式整合活動所需，促進無縫合作。透過電子系統，活動管理流程變得更加流暢，讓主辦單位能更有效分配資源在活動規劃及創意上，免卻不必要的紙張工作，提高整體效率，同時更加環保。

與服務承辦商、主辦單位及訪客攜手推動可持續發展 亞博館將可持續發展願景融入公司營運策略，從而提供無縫和卓越的解決方案，迎合更廣泛的客戶。每年有數以百計國際展覽、大型會議及演唱會於亞博館舉行，吸引大量來自世界各地參展商及訪客，亞博館透過鼓勵餐廳顧客及宴會主辦單位選擇環保海鮮，亦定期將未消耗的食物捐贈給食物銀行和鄰近社區，減少食物浪費並支援弱勢群體。而針對大型展覽及演唱會，亞博館亦推出多項舉措，感染主辦單位及訪客實踐可持續發展，例如推廣可重用的飲品杯，於展會期間設置回收站鼓勵資源回收。

身體力行建設共融社區 亞博館與社區團體合作，為鄰近社區安排工作配對計劃；又靈活將一些工時長的崗位分配成較短時的兼職崗位，以迎合市場對彈性工作模式的需求。亞博館一直身體力行，與多個東涌非牟利機構合作，例如鄰舍輔導會東涌綜合服務中心，不時邀請區內青少年、長者及低收入家庭到亞博館參加公眾活動，促進社區和諧，參加者亦從中接觸更多新事物、擴闊視野。 視員工為重要資產 培育會展業人才 亞博館視員工為機構的重要資產，以建立舒適、健康的工作環境挽留人才。亞博館於「首席快樂官欣賞大獎2023」中贏得了企業大獎，展示了公司致力於積極培養正面的職場文化和優質工作環境，提高員工幸福感和滿意度。