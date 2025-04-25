傑出可持續企業大獎─上市公司(公共運輸)｜載通國際控股有限公司 九巴最大電巴車隊 引領綠色運輸發展

載通國際控股有限公司（載通國際，00062）是香港及內地具領導地位的公共運輸營運商，旗下擁有九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）和龍運巴士有限公司（「龍運」），加上物業發展項目，業務多元。集團每日服務以百萬計市民，深諳ESG對企業發展的重要。集團願景是致力透過安全營運、創新服務、關懷社會及保護環境等範疇，實踐可持續發展。集團的環境、社會及管治工作小組，已為2024-2028財政年度定下六個五年期環保績效指標，並監察內部運作以確保符合各項規範，全部按進度推進，成績符合預期。
電巴為減少碳排放作實際貢獻
電動車維修課程成新業界人才搖籃
九巴作為全港最大的專營巴士服務營運商，除了巴士服務受市民倚重，在推動業界綠色轉型亦有領航作用。九巴及龍運大力推動環保巴士車隊， 共引入82部電巴，屬全港之最。電巴屬「零排放」新能源巴士，過去一年，九巴新一代兩款雙層電巴全數面世，包括最新投入服務的亞歷山大丹尼士Enviro500EV，載客量高達122人，冠絕全港的新能源巴士。九巴持續引領雙層電巴足跡走進港九新界，全線電巴車隊已行走500萬公里，遍布40條路線，共減少8,000噸碳排放，相等於逾1,700名市民全年產生的碳排放量。同時，九巴正於大埔及屯門籌備興建兩座多層新能源車廠，以配合擴展電巴車隊的營運需要。
另外，九巴旗下的九巴學院開辦獲機電工程署認可的電動車維修課程，九巴維修人員及業界人士均可報讀，為本港電動車維修業界增添合資格的維修人員，與業界攜手邁向綠色轉型。
安全是集團的首要考慮，安全標準已納入日常營運。九巴及龍運在巴士上設置多項科技設備，包括車長倦意提示系統及車速限制裝置等，提升安全標準和表現。九巴同時透過「預防性維護系統」，監測巴士部件的表現，以及早發現機件問題，計劃維修保養的優先次序，防止車輛於路面發生機件故障。
連繫社區正面發展 全方位照顧長者身心需要
九巴扎根香港逾九十年，多年來用心服務香港，不遺餘力地履行企業社會責任的精神，推動可持續發展。九巴的義工隊與不同社福機構合作，照顧有需要群體，讓社會更關愛共融。
九巴六年前起推出「尋．耆．跡」計劃，透過八達通系統協助尋找走失的認知障礙症長者，是全港首個提供此類服務的公共交通工具營辦商。家人提供長者使用的八達通號碼後，系統會於長者登車拍卡時即時提示車長，讓司機在可行情況下好好安頓走失長者，助他們與家人團聚。
九巴物盡其用，向本港及海外的不同安老院舍捐贈「愛心巴士站牌」，讓院友獲得熟悉感，減輕他們的緊張情緒及有助延緩認知障礙症。此外，九巴「愛心巴士扶手」計劃，免費上門於有需要的長者或行動不便人士家中的床邊及浴室等位置安裝退役巴士的防滑扶手，減低跌倒風險。
創新服務推動寵物友善 物業發展助持續穩定收益
九巴明白毛孩也是不少人的家庭成員，於去年十月中旬起，每逢周末及公眾假期推出「寵物巴士遊」，讓主人與愛寵可以一同利用巴士遊走多區的寵物友善地點；並會將部分收益捐贈動物權益團體，支持關注動物權益工作及推動寵物友善社區。
集團業務多元，其中位於東九龍優越地段的觀塘巧明街項目The Millennity，佔地115萬呎，包括甲級寫字樓及基座大型商場，早前取得美國領先能源與環境設計（LEED）及國際健康建築標準認證（WELL）最高級別的鉑金級預認證，並獲香港綠色建築議會頒授綠建環評（BEAM Plus）新建建築鉑金級預認證，證明The Millennity在節能、環保、減排等方面的表現深受權威機構認可。寫字樓現已入伙，並獲多間大型企業租用。The Millennity除了可為集團帶來長遠、持續和穩定的收入，亦實踐綠色建築，參與構建可持續理想生活城市。