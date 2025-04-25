傑出可持續企業大獎─上市公司(公共運輸)｜載通國際控股有限公司 九巴最大電巴車隊 引領綠色運輸發展

載通國際控股有限公司（載通國際，00062）是香港及內地具領導地位的公共運輸營運商，旗下擁有九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）和龍運巴士有限公司（「龍運」），加上物業發展項目，業務多元。集團每日服務以百萬計市民，深諳ESG對企業發展的重要。集團願景是致力透過安全營運、創新服務、關懷社會及保護環境等範疇，實踐可持續發展。集團的環境、社會及管治工作小組，已為2024-2028財政年度定下六個五年期環保績效指標，並監察內部運作以確保符合各項規範，全部按進度推進，成績符合預期。

電巴為減少碳排放作實際貢獻

電動車維修課程成新業界人才搖籃

九巴作為全港最大的專營巴士服務營運商，除了巴士服務受市民倚重，在推動業界綠色轉型亦有領航作用。九巴及龍運大力推動環保巴士車隊， 共引入82部電巴，屬全港之最。電巴屬「零排放」新能源巴士，過去一年，九巴新一代兩款雙層電巴全數面世，包括最新投入服務的亞歷山大丹尼士Enviro500EV，載客量高達122人，冠絕全港的新能源巴士。九巴持續引領雙層電巴足跡走進港九新界，全線電巴車隊已行走500萬公里，遍布40條路線，共減少8,000噸碳排放，相等於逾1,700名市民全年產生的碳排放量。同時，九巴正於大埔及屯門籌備興建兩座多層新能源車廠，以配合擴展電巴車隊的營運需要。

另外，九巴旗下的九巴學院開辦獲機電工程署認可的電動車維修課程，九巴維修人員及業界人士均可報讀，為本港電動車維修業界增添合資格的維修人員，與業界攜手邁向綠色轉型。

安全是集團的首要考慮，安全標準已納入日常營運。九巴及龍運在巴士上設置多項科技設備，包括車長倦意提示系統及車速限制裝置等，提升安全標準和表現。九巴同時透過「預防性維護系統」，監測巴士部件的表現，以及早發現機件問題，計劃維修保養的優先次序，防止車輛於路面發生機件故障。