傑出可持續企業大獎─上市公司(公共運輸) 載通國際控股有限公司 擴展綠色車隊增設太陽能系統 劍指5年內提升環保績效

載通國際控股有限公司（載通國際，00062）是香港及內地具領導地位的公共運輸營運商，加上其物業發展項目，集團每日服務數百萬名市民，深諳ESG對企業發展的重要。集團的願景是致力透過安全營運、創新服務、關懷社會及保護環境等範疇，實踐可持續發展。早前集團設定為期3年的六大環保績效指標，已於2023年屆滿並取得滿意成果，對社會可持續發展作出實質貢獻。為確保其可持續性，集團更已制定下一個5年期六大環保績效指標，包括減少碳排放、耗油量、用電及用水量等，致力配合邁向碳中和的目標。 新能源巴士車隊減少3,000公噸碳排放 過去一年，集團旗下九龍巴士（一九三三）有限公司（九巴）及龍運巴士有限公司（龍運）大力推動環保巴士車隊，共有逾1,000輛歐盟六型巴士、逾3,000輛歐盟五型巴士及82輛單層及雙層電動巴士。目前為止，九巴及龍運的新能源巴士規模為全港專營巴士公司之冠，已行走逾220萬公里，減少3,000公噸碳排放。長遠而言，九巴會爭取在政府足夠支援下，擴展新能源巴士的規模，為本港的減碳進程作出更大貢獻。九巴同時引入第三代配備太陽能發電裝置的雙層巴士，太陽能系統已定為新購置巴士的基本裝置，逾2,000輛巴士即佔車隊數目一半已裝設太陽能系統，將可再生能源供應全車電子設備使用。每輛巴士於車頂裝設太陽能薄膜後，可節省約3至4%耗油量，相等於每年每輛巴士減少6噸碳排放。九巴去年推出「綠色獎賞計劃」，鼓勵市民乘搭太陽能巴士；同時，九巴及龍運在巴士車廠、巴士站、巴士車頂設置共3萬塊太陽能光伏發電板，與市民一起身體力行減碳節能。



照顧長者及支持SEN青年公益行動 九巴透過捐贈「愛心巴士站牌」計劃，單在去年已向本地及海外共14間安老院舍捐贈度身訂造的巴士站牌，讓經常焦慮和不安的認知障礙症長者，能借助熟悉的模擬巴士站環境紓緩情緒，院舍還能將巴士站牌融入長者的治療和認知訓練中。另外，為輔助視障人士到達正確的巴士站候車，九巴於深水埗區內推出15個聲音巴士站，透過RFID技術，讓視障人士步行至相關的巴士站附近3米時，可以透過巴士站的路線廣播，找到正確的巴士站位置。此外，九巴關注到一群有特殊教育需要的青少年夢想成為巴士車長，故舉辦「我要做車長」計劃，邀請青少年親身了解九巴車長的工作要求，推動平等學習機會。 運用科技提高車長與乘客安全 九巴及龍運在巴士上設置多項科技設備，包括車長駕駛反饋系統、車速限制裝置、駕駛輔助系統等，提升安全標準和表現。其中車長倦意監察系統，採用影像處理技術和先進的人面識別技術，偵察車長的警覺性。九巴還透過「預防性維護系統」，以科技監測巴士部件的表現，可及早發現機件問題，計劃維修保養的優先次序。除了硬件配合，兩年前成立的九巴學院，為現職及新入職車長、維修人員及學院導師開辦的證書課程，並獲資歷架構認可，成為全港唯一一間為巴士業提供專業及有系統的培訓基地。



The Millennity在節能、環保、減排等方面獲多個國際及本地的環保權威認可。