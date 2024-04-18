傑出可持續企業大獎─上市公司(地產) 恒基兆業地產有限公司 恒基地產致力可持續發展助力社會進步

恒基兆業地產有限公司（恒基地產）（00012）多年來在中、港房地產市場上佔領先地位，尤其熱衷於發展ESG（Environmental, Social, and Governance，環境、社會和治理）領域。集團自早年已確立2030年可持續發展願景，並實施可持續發展策略G.I.V.E. -「環保為地球」、「創新為未來」、「關愛為人群」和「誠心為社區」，這些策略緊密追隨聯合國可持續發展目標，指引著集團朝向建構可持續未來的方向邁進。

The Henderson在正式開幕前已獲得多個獎項，證明集團決心發展尖端建築科技，建設更綠色城市。

以身作則 支持及推廣綠色建築 最近，恒基地產位於中環的旗艦商業項目The Henderson落成，在正式開幕前已獲得多個獎項認證，項目採用尖端建築科技建設綠色城市，包括榮獲中國智慧建築預評價的「三星先鋒級」最高評級。這不僅是全國首個辦公室項目獲此殊榮，更是首個評價得分超過100分的項目，充分肯定集團一直以來在可持續建築方面的努力和成就。 此外，集團也在業界取得驕人成就，榮獲世界綠色建築委員會舉辦的「亞太區綠色建築領袖大獎2022」中的「可持續發展企業領袖」殊榮，成為該委員會的亞太區網絡合作夥伴之一，將支持亞太區網絡當中的16個綠色建築委員會，在促進交流、激發創意和推廣綠色建築方面發揮重要作用。



以人為本 助年輕科學家追夢 助基層改善生活環境 集團和李兆基基金多年來一直重視青年發展。其中，李兆基基金全額贊助世界級科學盛會「香港桂冠論壇」，匯聚來自全球的傑出科學家，包括諾貝爾獎得獎者，與來自世界各地近200位青年科學家互相交流，為年輕人提供交流和成長的機會，提升香港和世界各地年輕一代對不同科學和科技領域，特別是在天文學、生命科學與醫學及數學科學的認識和興趣。 除了關注青年發展外，恒基地產亦大力支持提升整體社會福祉，幫助有需要的人。集團積極推動發展過渡性房屋，包括支持興建全港最大規模的過渡性房屋「博愛江夏圍村」，以及在2024年初落成及陸續入伙的「恒莆新苑」。此外，位於元朗牛潭尾南的過渡性房屋項目亦預計於2025年落成，這些項目可以讓更多低收入家庭在輪候公屋期間有穩定的生活環境。

