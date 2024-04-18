傑出可持續企業大獎─上市公司(地產) 新世界發展 創新思維 應對挑戰 促進企業與社會可持續發展 創造長遠價值

作為亞太區內ESG領導者，新世界發展（00017）一直致力將環境、社會及管治（ESG）因素，融入發展策略及日常業務運作當中，以創新思維應對社會的轉變，與各界合力共建可持續發展的城市和社區。我們感謝am730頒發「ESG綠色發展及碳中和大獎」——傑出可持續企業大獎—上市公司（地產），對集團與社會各界攜手，促進企業與社會可持續發展，創造長遠價值的使命，予以肯定。

早於2018年，新世界已參照聯合國可持續發展目標，訂立「新世界2030可持續發展願景」，積極減低因業務衍生的氣候變化行為。集團亦致力減少排放量，獲得科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）批核其1.5℃科學基礎減量短期目標，並承諾遵守相關淨零排放標準，全力支持香港和內地分別在2050年和2060年或之前實現碳中和的目標。

新世界也一直積極採取行動以緩減和適應氣候變化帶來的風險，如逐步在投資組合中進行氣候風險評估、制訂可再生能源藍圖及持續把氣候相關風險納入投資決策當中。同時，集團大力支持低碳經濟轉型，並訂立於2026及2031財年完結前，分別於大灣區和大中華地區的出租物業採用100%可再生能源，減少溫室氣體排放。此外，亦盡可能於新建及既有建築物安裝可再生能源發電系統，並透過簽訂長期購電協議外購可再生能源及購買可再生能源證書，推動更廣泛的可再生能源市場發展。

隨著國際可持續發展披露標準及框架不斷演變，新世界亦一直參考全球領先企業的最佳實踐，密切關注所採納的國際標準和框架之最新發展和更新，以確保集團的可持續發展實踐符合要求和期望。