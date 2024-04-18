傑出可持續企業大獎─上市公司(地產) 新世界發展 創新思維 應對挑戰 促進企業與社會可持續發展 創造長遠價值

作為亞太區內ESG領導者，新世界發展（00017）一直致力將環境、社會及管治（ESG）因素，融入發展策略及日常業務運作當中，以創新思維應對社會的轉變，與各界合力共建可持續發展的城市和社區。我們感謝am730頒發「ESG綠色發展及碳中和大獎」——傑出可持續企業大獎—上市公司（地產），對集團與社會各界攜手，促進企業與社會可持續發展，創造長遠價值的使命，予以肯定。
早於2018年，新世界已參照聯合國可持續發展目標，訂立「新世界2030可持續發展願景」，積極減低因業務衍生的氣候變化行為。集團亦致力減少排放量，獲得科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）批核其1.5℃科學基礎減量短期目標，並承諾遵守相關淨零排放標準，全力支持香港和內地分別在2050年和2060年或之前實現碳中和的目標。
新世界也一直積極採取行動以緩減和適應氣候變化帶來的風險，如逐步在投資組合中進行氣候風險評估、制訂可再生能源藍圖及持續把氣候相關風險納入投資決策當中。同時，集團大力支持低碳經濟轉型，並訂立於2026及2031財年完結前，分別於大灣區和大中華地區的出租物業採用100%可再生能源，減少溫室氣體排放。此外，亦盡可能於新建及既有建築物安裝可再生能源發電系統，並透過簽訂長期購電協議外購可再生能源及購買可再生能源證書，推動更廣泛的可再生能源市場發展。
隨著國際可持續發展披露標準及框架不斷演變，新世界亦一直參考全球領先企業的最佳實踐，密切關注所採納的國際標準和框架之最新發展和更新，以確保集團的可持續發展實踐符合要求和期望。
物業項目採用領先綠色技術
為了改善環境質素，新世界積極在旗下項目採用領先的綠色技術，舉例機場航天城項目11 SKIES採用了理工大學開發的新型適應性熱舒適模型，能根據室外天氣狀況調節室內溫度，減少因供暖、通風和冷卻所造成的能源消耗。
11 SKIES的停車場採用人工智能技術為電動車充電站供電，實現近乎100%的能源利用率。項目的零售中心更設有佔地953平方米的創新電致變色天窗，可根據白天變化調節色澤，限制太陽熱對照明、加熱和冷卻的影響，利用自然日光節能，為該項技術在香港首個大規模的商業應用。辦公大樓區域亦設有亞洲最大的混合太陽能光伏和熱能系統，每年可生產約20萬千瓦時能量，相當於辦公大樓營運所需約1.2%電力，足夠每年為多達2,500輛電動車充電。
另外，新世界在K11 ATELIER King's Road等不同物業項目也安裝了光伏、太陽熱能和風能等可再生能源系統，未來亦計劃逐步進行更多相關安裝工作，進一步提升建築物的環境表現，改善客戶與社區的福祉和生活質素，有助實現可再生能源藍圖。
創新思維建構活力社區
新世界一直匯聚創意，推動社會創新。疫情肆虐期間，集團推出全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」，助捐助者與受助人迅速配對，精準高效地把物資送給社會上有需要的人士，並與政府部門及企業合作，以多元及具創意的方式，緩解社會問題。「Share for Good愛互送」自2022年3月推出以來，已成功聯繫200間企業及120個非牟利組織，受惠人次逾30萬。
新世界去年亦與多間企業及機構合作，推出全港首個過渡性房屋「智慧社區」，並為過渡屋住戶提供創新科技、教育、醫療及緊急支援服務，紓緩基層住屋壓力，幫助他們向上流動。此外，集團亦持續支持各項培育體育、文化和可持續發展領域未來領袖的倡議，為社區作出貢獻。
重視企業管治 打造多元工作團隊
新世界一直致力維持並強化董事會和工作團隊的多元化與包容性，持續提升集團的營運及管治水平。現時，新世界女性董事比例達35.3%，位居香港上市公司前列。集團也為員工提供全面的可持續發展培訓和活動，當中包括精神健康急救員培訓課程，以及提升他們對可持續發展議題的意識，鼓勵員工主動提出創新可持續發展解決方案及進行協作。
未來，新世界發展將繼續加強與各界持份者的聯繫，進一步將ESG因素納入業務發展中，促進企業與社會的可持續發展，為所有持份者創造長遠價值。