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ESG綠色發展及碳中和大獎
2025-04-25 04:29:53
日報

傑出可持續企業大獎─上市公司(綜合生活服務)｜豐盛生活服務有限公司 推動環保管理及綠色生活 實踐高水準企業管治

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豐盛生活服務執行董事鄭振輝博士

豐盛生活服務執行董事鄭振輝博士（右）接受AM730頒發「ESG綠色發展及碳中和大獎」上市公司（綜合生活服務）類別「傑出可持續企業大獎」。

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可持續發展已成全球大趨勢，企業的環境、社會及企業管治（ESG）表現逐漸成為各界關注的指標。為了改善環境質素，豐盛生活服務積極在旗下服務項目採用領先的綠色技術，並維持高水準的企業管治標準，以確保透明度和問責性，保護所有持份者的利益。豐盛生活服務榮膺《AM730》「ESG綠色發展及碳中和大獎」，彰顯其將ESG理念貫徹業務的卓越實踐。

豐盛生活服務執行副主席兼首席執行官林煒瀚

豐盛生活服務執行副主席兼首席執行官林煒瀚致力與各界一同為社會和環境的可持續發展貢獻力量，在低碳減排路上不斷前行。

可持續發展策略與企業理念

豐盛生活服務執行副主席兼首席執行官林煒瀚表示：「豐盛生活服務秉持『締造美好生活』的企業理念，在持續提升市民生活服務質量方面努力不懈，更積極推廣綠色產業。隨著國際可持續發展披露標準及框架不斷演變，集團一直參考全球領先企業的最佳實踐，密切關注最新發展和更新，以確保集團的可持續發展工作能符合不同持份者的要求和期望。」

豐盛生活服務於2020年成立由董事會委任的環境、社會及管治委員會，定期檢討集團的可持續發展表現，並提供有關ESG方面的建議和實施方案，以提升整體表現。同時，集團更成立ESG工作小組，由21名來自各部門和成員公司的員工組成，專注推動各項ESG倡議的規劃、執行和評估。為了讓各成員公司了解全球ESG的發展趨勢並加強內部管治，集團定期進行實地考察和培訓，確保日常營運的可持續性。

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豐盛生活服務

豐盛生活服務推動環保管理，其電解氯氣機應用於海水冷卻系統中，控制海洋微生物於系統內生長，從而維持冷卻系統的效應，有助於保護海洋生態環境，實現可持續發展的目標。

環保措施提升能源效益

豐盛生活服務積極推行環保措施，減少能源消耗，如在辦公室內安裝感應器控制室內照明及維持空調溫度以節約電力、採購節能電器、採用混能或電動車減低汽車燃油消耗，並在供應鏈管理中選擇符合可持續發展標準的合作夥伴。為了進一步減少用紙，該集團已實施電子採購和支付系統，以降低環境負擔。該集團並將環保方案融入其工程項目當中，引入5G先進技術提升環境監測系統，簽定低碳約章，減少碳排放及建築廢料。

豐盛生活服務

豐盛生活服務為客戶打造室內外綠化空間，實現綠色低碳生活。

減碳排目標 共建更綠色明天

豐盛生活服務推出環保計劃，致力減少碳排放，並在服務中融入綠色理念。該集團的2023/24財政年度目標包括減少0.5%的燃油消耗、1.5%的電力消耗、8%的紙張採購，以及繼續支持港府環境生態局的《節能約章》，通過提高內部環保意識，減少碳足跡。

此外，豐盛生活服務堅持高標準的企業管治，確保所有決策過程透明，並遵循誠信原則，建立與客戶及合作夥伴長久互信的關係。

展望未來，豐盛生活服務將擴大其可持續發展和碳中和領域，增加綠色項目的覆蓋範圍，探索更多創新解決方案，同時與更多企業及組織合作，分享經驗和資源，共建更綠色明天。

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