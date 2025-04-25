傑出可持續企業大獎─上市公司(飲料)｜華潤啤酒（控股）有限公司 華潤啤酒ESG成果斐然 引領酒類行業可持續發展

華潤啤酒（控股）有限公司作為中國酒類行業的企業，在過去一年，通過創新技術與社會責任實踐，展現了在碳中和、綠色製造、社會公益及供應鏈透明度方面的卓越成就。集團公司秘書及投資者關係總監梁偉強表示，華潤啤酒將ESG視為企業發展的核心驅動力，更在環境保護與社會責任上為行業樹立標杆，以創新技術引領可持續發展。

擴大可再生能源應用範疇

在環境保護方面，華潤啤酒加速推進碳中和目標，2024年已有兩間工廠獲得碳中和認證，第三間工廠的認證工作正在順利進行。得益於數智化技術的應用，公司溫室氣體排放總量及密度實現接近兩位數的下降，提前完成大部分「十四五」中的12項ESG目標。安徽蚌埠工廠的智能化生產線尤為引人注目，該工廠與供應商共建數智化聯繫的密閉式供應系統，實現「即時供應」，顯著節約運輸成本。此外，公司積極推廣可再生能源，2024年7間工廠採用光伏發電，佔總用電量超四成，較2023年約12%大幅提升。集團公司秘書及投資者關係總監梁偉強指，華潤啤酒計劃到2030年實現超過一半工廠使用光伏發電，並預期所有包裝材料可回收、可再利用、可再生或可降解。

培育農民種植大麥 援助生計

社會責任方面，華潤啤酒通過推廣中國生產的大麥和紅高粱，支持國內農業發展，特別是貧困地區的經濟振興。2024年，公司在黑龍江及江蘇等地擴大中國生產大麥種植面積至2萬多畝，計劃未來5年將其大麥比例提升至雙位數。這一舉措不僅降低對進口原料的依賴，還通過技術支持提升農民收入穩定性。梁偉強表示，公司旗下貴州金沙通過「金蠶基金」項目，幫助貴州當地殘疾人士提升技能，改善他們的生活質量，展現了企業對社會包容性的承諾。此外，公司在香港支持青年音樂發展，與香港中樂團及青年音樂訓練基金，合作培養青年的音樂造詣。