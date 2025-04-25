傑出可持續企業大獎─上市公司(餐飲)｜大家樂集團 減排減廚餘提前超額達標 尊重環境 關愛社區 用食物傳遞溫暖

大家樂集團首席執行官梁可婷指，集團的可持續發展不會「為做而做」，訂立的目標必須能夠「落地」，包括制定相關流程、加強員工培訓、提升設備等，務求將可持續發展由上而下層層推進。

餐飲屬於資源密集型的行業，要有效實踐ESG並非易事。屹立香港超過50年的大家樂集團（大家樂，00341）就以行動說話，開展可持續企業管理模式後，於2023/24年度，大家樂香港業務經已提前超額完成2024/25年度4大減排減廢目標。大家樂集團首席執行官梁可婷指，目前集團在香港及大灣區城市經營超過550間分店，如何訂立清晰且能夠「落地」的目標是減排關鍵的第一步，繼而再向下傳遞到各部門落實執行，最重要是建立減廢意識，「密集餐飲業也可實踐ESG。」

據大家樂發表2023/2024年度的可持續發展報告，集團的香港業務提前超額完成2024/25年度可持續發展目標，其中溫室氣體排放強度減幅更超越2029/30年度30%的目標，累跌44%；能源及水源消耗強度減幅分別為26.5%與22%，同樣高於2024/25年度目標1.5%及2%。廚餘密度跌幅亦相當驚人，以2020/21年度為基準年，目標於2024/25年度及2029/30年度分別將廚餘密度減少4%及10%，同樣已於2023/24年度提前達標減達31%。梁可婷補充，2023/24年度集團更擴大回收網絡，成功將香港業務產生的廚餘回收率提高至40%，相當於2,643噸廚餘。而配合政府「走塑」政策，集團旗下全線品牌於去年4月16日起轉用非塑膠外賣餐具，現時只有約一至兩成顧客會購買外賣即棄餐具，此舉亦有助減少即棄餐具使用量。

大家樂快餐及「食得樂」於今年農曆新年，與香港耆康老人福利會合辦「耆樂歡聚新春盆菜宴」，邀請一眾長者到分店品嘗其招牌盆菜及軟餐盆菜，並同時以視像形式連結耆康會23間服務單位，與逾1,600名長者及其照顧者同步享用盆菜，共慶新春佳節。

全素、健康餐開拓客源

「食得樂」輕嚥料理重拾「同枱食飯」之樂

梁可婷強調，大家樂的可持續發展不會「為做而做」，作為「香港人的大食堂」，要在瞬息萬變的餐飲市場穩佔領導地位，同時建立消費者的減廢意識，梁可婷認為持續留意他們飲食習慣的轉變，積極研發新菜式，留住固有客戶同時開拓新客源，是其中一個關鍵因素。

她舉例，集團早在數年前經已推出全素餐單，如焗素豬扒飯、素鰻魚焗飯、葡汁焗素魚柳飯等；因應近年健身潮流推出「高質最營之選」，選用高蛋白質及高纖低醣食材；亦照顧生酮飲食者需要，增設椰菜花飯、keto poke bowl、低碳沙律等選擇。

2024年，大家樂更推出全新品牌「食得樂」輕嚥料理，為長者、咀嚼及吞嚥障礙人士提供更多飲食選擇，重拾飲食樂趣。梁可婷強調，作為屹立香港超過半世紀的餐飲企業，真正與大家共同成長，有使命要回饋社會：「我哋做食物嘅宗旨，就係希望透過食物去傳遞溫暖。推出『食得樂』輕嚥料理，就係明白到佢哋日常飲食上比普通人困難，一般餐廳較少供應適合佢哋嘅料理，往往需要同照顧者或屋企人分開用餐。我哋根據『國際吞嚥障礙飲食標準』（IDDSI）及『照護食標準指引』製作出產品，並且提供堂食服務，佢哋就可以同屋企人同枱食飯，共聚天倫。」梁可婷指，產品推出後反應熱烈，銷售點由原來的38間分店，擴展至現時的指定50間大家樂及9間一粥麵分店；更提供節慶產品，如農曆新年推出「六福臨門」精裝盆菜、端午節推出「輕嚥端午粽」。她期望日後能夠於每一個節日均推出相應的節慶產品，讓長者及吞嚥困難人士可與家人共享節慶滋味。