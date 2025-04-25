傑出可持續企業大獎 —非上市公司(工程)｜快樂工程有限公司 以創新科技與回收建材計劃 推動ESG發展

在香港建築業面臨高成本與環境挑戰的背景下，負責本地機電工程的快樂工程有限公司，正通過數碼化解決方案、材料回收計劃及電動車充電技術的創新，積極推進環境、社會及管治（ESG）實踐，為香港建築行業的可持續發展注入新動力。快樂工程有限公司董事梁秉榆相信，公司推行的ESG計劃，其經驗或將激勵更多本地企業加入可持續發展行列。

數碼化轉型減少紙張浪費

快樂工程有限公司開發了一款名為ALE應用程式，徹底改變了建築項目的驗收流程。傳統上，驗收需依賴大量紙質文件，梁秉榆透露，每年僅驗收表格就耗費約5,000至6,000張紙張。ALE應用程式允許測量師通過上傳照片記錄不合標準的工程問題，工人隨即根據照片進行整改，無需紙質文件。

此舉不僅提升效率，還大幅減少紙張使用，幫助公司實現減碳目標。與此同時，人工智能（AI）在公司ESG策略中扮演重要角色，特別是在減少投標階段的紙張使用。傳統投標需提交數百至上千頁的圖紙及材料清單，耗費大量資源。通過AI軟件，公司能自動分析建築圖紙，生成精準的材料需求清單，顯著減少印刷需求，「單是一個投標項目就能省下數千張紙。」

推動電線到燈具回收 減建材浪費

相較於內地的模組化集成建築（MiC），香港的建築設計多樣化導致材料浪費問題難以根治。內地通過標準化設計大幅減少廢料，而香港的公屋及私人樓宇設計各異，增加了材料訂購的複雜性。「即使是公屋，也有數款不同設計，導致材料無法通用。」梁秉榆解釋。

此外，建築圖紙的不完善常造成施工延誤，迫使機電團隊頻繁加班以趕工，影響勞動效率及ESG目標。若香港能採用更規範的建築模式，建築材料可望減少至目前的5至10%。

為此，公司在過去三年積極推行機電原件的回收計劃。電線、燈具和變壓器等材料會被拆解及分類，例如燈具分為金屬外殼、變壓器及光源部件，再送往各專業回收商處理。梁秉榆指，「我們的目標是將廢料轉化為可重用的資源，實現循環經濟。」他強調，公司與傳統「賣廢料」不同，務必是正規回收渠道，確保材料進入可持續的再利用流程，而非流入二手市場或被棄置。若能有效回收，僅燈具一項每年即可處理約2,000盞燈，顯著減少環境負擔。