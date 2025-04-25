傑出碳中和大獎(能源)｜香港蜆殼有限公司 可再生燃油x充電站 展現能源轉型決心 目標2050成為淨零排放能源企業

Shell憑藉在可持續發展和綠色技術方面的領先地位，通過多項創新措施，積極減少碳排放，提升能源效率，並推動可再生能源使用。香港蜆殼有限公司零售業務總經理黃幼梅指，Shell的可持續發展策略經已在全球取得顯著成效，並得到廣泛認同，Shell的目標是於2050年成為淨零排放的能源企業。

全港唯一零售油站提供生化柴油 Shell在全球擁有資深技術團隊，不斷投放資源在可持續發展生化柴油上，並於2014年在香港推出B5生化柴油，當中含5%生化柴油。Shell 是香港目前唯一一間供應商在零售油站提供生化柴油，希望能便利客人。 100%可再生生物成分製成

Shell Renewable Diesel 推出B5後，Shell並沒有滿足於現況，技術團隊繼續積極研究，並於2023年推出由100%可再生的生物成分製成的可再生柴油—Shell Renewable Diesel。與普通柴油相比，它可減少高達90%生命周期中的二氧化碳排放量，使用者亦無須改裝或更換引擎便能直接使用，有助減少額外的投資。Shell積極尋求與不同業界合作，例如機場、貨櫃碼頭、醫院等，在它們的拖車、緊急發電機及鍋爐等設備上應用此款嶄新產品，希望引領業界積極減碳，達至碳中和。

擁有車隊的Shell企業客戶可以申請Shell咭並開通Shell Recharge付款功能，以同一張咭月結汽油及充電費用，方便快捷。

Shell Recharge充電站已經在全港大部分地區開設逾60個Shell Recharge充電站，提供超過650個中速/快速充電位。

逾60個Shell Recharge充電站遍布各區 另外，有鑑於電動車在香港日漸成為新車主流，Shell早於2022年成立Shell Recharge品牌，過去幾年間，更積極與不同的商業夥伴，如發展商和汽車品牌，攜手合作在停車場設立Shell Recharge充電站，至今已經在全港大部分地區開設逾60個Shell Recharge充電站，提供超過650個中速/快速充電位。

廠房及工程大樓安裝太陽能板減二氧化碳 對外，Shell積極投放資源發展可再生燃油及充電站，對內，Shell在自身日常運營方面，亦通過流程優化、電氣化（如更換柴油叉車和蒸汽滾筒烤箱）等措施減少二氧化碳排放。此外，Shell亦在青衣廠房及工程大樓天台安裝446塊太陽能板，預計每年可產生260,000 kWh，減少約100噸二氧化碳當量。 展望未來，Shell將繼續以更少的排放，創造更多價值，在推廣可再生能源和低碳技術方面努力，持續與各界合作，共同實現綠色未來。