傑出綠色應用大獎─綠色項目(如心園)｜如心園木化石公園 適合所有人的共享空間

如心園是集團其中一個重要的社會責任項目，於2023年年底開幕，是香港首個以木化石為主題的城市公園。位處荃灣西的如心園佔地約 70,000 平方呎，公園將互動式的「娛＋學」設計與科技相結合，啟發和鼓勵市民和遊客在保育與可持續發展生活旅程中前行。

樓高兩層的木化石體驗館展現了化石的形成過程、香港地質特徵及自然科學的奧妙。

園內展示了過百件博物館級木化石藏品，其中有六塊木化石形狀獨特，被分別名為如心石、勝利石、週年石、畢業石、締盟石，以及目前借予香港科學館展出的團圓石。每一塊均渾然天成，象徵著不同的人生里程，彰顯了大自然的藝術魅力。遊客可在包含16個展區的木化石體驗館，參與免費導賞團，了解香港的地質歷史、自然科學和化石形成的奧妙，以及園區一系列可再生能源設施。

如心園內有六塊形狀獨特的木化石，每一塊均渾然天成，可供訪客近距離觀賞，感受其紋路和觸感。圖為如心石，其外型如心，保存逾百萬年，是如心園的象徵。

綠化空間 促進生物多樣性

園區採用「海綿公園」設計，收集雨水經過濾後用於公園灌溉、嬉水裝置及水景設計。此外，園區的太陽能光伏系統可以滿足園區近三成的用電，包括為鄰近的智能長椅供電。智能長椅不單設有屏幕提供公園資訊和微氣候數據，更具備定位送風功能，在炎熱的夏天為訪客送上涼風。如心園還融合運動和節能，設有戶外充電單車，讓訪客一邊運動，一邊為電子設備充電。木化石體驗館更設有捕風器，引入自然風，改善空氣流通，節約能源。

園區綠意盎然，種植了包括南洋杉和銀杏在內的稀有植物，為訪客提供了近距離欣賞自然生態的良機。園內的常綠樹和季節性花卉，能吸引授粉昆蟲和小動物，為本地蝴蝶和鳥類提供庇護和食物來源，促進生態系統健康。此外，如心園更支持香港大學和嶺南大學進行授粉媒介調查，研究城市環境中授粉媒介的多樣性。

展望未來，如心園將繼續深化與學校及社區的合作，為中小學生提供STEAM課程，配合導賞團、工作坊和互動遊戲，推動保育與環保教育，啟發下一代對可持續發展生活的興趣。