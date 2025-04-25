傑出綠色應用大獎—綠色項目(能源)｜香港蜆殼有限公司 持續深化ESG工作 為全球綠色能源未來貢獻力量

以成為世界領先綜合能源公司為目標，Shell一直致力承擔企業社會責任，推動綠色可持續發展。Shell通過持續創新及與各界合作，積極減少碳排放，提升能源效率，並推動可再生能源使用，為全球綠色能源未來貢獻力量。 積極尋求與科研機構

和初創公司合作開發新技術 要有效實踐ESG，Shell面臨的挑戰包括技術創新及政策的不確定性。而技術創新作為推動可持續發展的關鍵，開發新技術往往需要大量的資源和時間。有見及此，Shell積極尋求與科研機構和初創公司的合作。例如在電動車充電服務方面，Shell多年前便與Halo合作，以推動技術進步，並為初創公司提供支持和建議。

融入ESG願景提升品牌形象

促進業界建立更廣泛環保措施及標準 隨著消費者對可持續產品的需求增加，Shell認為，於品牌當中融入可持續發展願景，有助提升品牌形象，並吸引更多重視環保的消費者。可持續發展的理念促使Shell在產品設計和生產流程上進行創新，有助提高資源利用效率，降低成本，同時增強市場競爭力。 除了客戶層面外，推動可持續發展對於吸引和留住優秀人才亦相當重要。愈來愈多求職者，特別是年輕一代，傾向於選擇有企業社會責任的公司。Shell相信，當愈來愈多企業共同推動可持續發展，整個行業也會受到積極影響，從而促進更廣泛的環保措施和標準的建立。這種協同效應不僅能夠提升行業的整體意識，還能激勵更多企業採取行動，形成良性循環，最終實現經濟和環保的雙贏局面。

連續10年參與利是封回收

鼓勵工餘時間服務社會 在社會責任方面，Shell積極支持並參與各項環保和社區活動。舉例，Shell連續十年參與利是封回收重用大行動，在全線油站設置回收箱。近年，Shell更派發新生利是封，一方面身體力行停止印刷利是封，另一方面鼓勵同事、合作夥伴和公眾回收及重用利是封。 蜆殼義工隊每年亦會舉辦多項社區活動，鼓勵同事在工餘時間服務社會，幫助有需要的社群。此外，Shell亦關注員工的身心靈健康，每年安排各類型的講座、分享會和課程，包括靜觀認知工作坊、瑜珈班、咖啡沖泡體驗等。

另外，Shell更通過STEM教育項目NXplorers，加強小學老師訓練學生的解難能力、批判思維和複雜性分析等STEM心智習性的技能。NXplorers自2021年首次登陸香港，至今共有超過40間本地小學，近170位教師參加工作坊。 Shell確保所有業務運營符合最高的道德標準，承諾可持續發展，制定符合聯合國可持續發展目標的政策，展示對環境和社會的長期承諾，並積極回饋社會。未來，Shell會繼續推動可持續發展，與各持份者進行有效的溝通與合作，促進彼此的理解與支持，實現共贏。