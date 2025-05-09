友邦保險（國際）有限公司｜AIA為您超越 推動大眾再想健康 為社會可持續發展貢獻

友邦香港（簡稱：AIA）獲am730頒發「ESG綠色發展及碳中和大獎」——傑出可持續企業大獎 — 上市公司（保險），引證「AIA為您超越 一齊再想健康」理念，堅持不斷為社會大眾實現不同追求。除以專業及貼心服務，不斷追求突破，助客戶及大眾實現人生目標外，AIA更將「環境、社會及管治」（ESG）理念融入業務，與社會一起應對社會及環境的嚴峻挑戰，創建更健康、更可持續發展的未來，全方位助大眾實踐「健康長久好生活」。 AIA的ESG策略，建基於五大支柱，包括：健康和保健、可持續投資、可持續營運、員工和文化及有效的管治。

於中環AIA Vitality公園舉行「友邦好生活節」， 鼓勵更多人實踐「健康長久好生活」。

健康和保健 在助大眾實踐「健康長久好生活」的企業目標推動下，AIA不斷透過鼓勵大眾改善身心和環境健康，對社會產生積極影響。集團於2022年推出「AIA One Billion」計劃，透過舉辦及贊助活動，例如去年中的「友邦好生活節」，連繫社區，提倡健康生活及財務共融，其宏大願景是2030年或之前推動10億人實踐「健康長久好生活」。 在香港，AIA自2022年推出「AIA健康校園計劃」，圍繞四大主題包括健康飲食、積極生活、心理健康以及健康與可持續發展，為教師提供與課程相關的免費素材，鼓勵全港小學生從小養成良好生活習慣，改善身心健康。 此外，AIA於2020年設立「友邦獎學金」，承諾投放一億美元，在未來數十年間，每年資助100名就讀於香港多間大學的本科生完成整個本科課程1，讓學業成績傑出並服務社會的學生，獲得高等教育及拓展潛能的機會；矚目盛事「友邦嘉年華」將不同背景、年齡的人士聯繫起來，一同創造難忘的回憶。AIA更與「友邦嘉年華」的主辦單位合共捐贈了超過三萬多張嘉年華門票給不同慈善機構和學校，回饋社會，讓受惠人士與家人和朋友一起歡度佳節和假期。 備註：1.甄選標準為同學傑出的學業成績和服務社會的經驗，以及他們對接受高等教育上的經濟資助需要。獲頒「友邦獎學金」的學生在每年評估中達到友邦獎學金的學業成績及社會服務要求，可繼續被獲發當學年的獎學金。

可持續投資 AIA不斷努力將環境、社會及管治考量因素融入投資組合當中，將資本配置在致力為可持續發展作出貢獻的公司，並同時可降低在未來低碳經濟中資產擱淺的風險，藉投資構建可持續發展的未來。該公司更是全球首家要求其範圍內投資專業人士須獲特許金融分析師協會之環境、社會和管治投資資格的公司。另外，AIA直接管理的上市股票及固定收益持倉而言，已從煤炭開採及燃煤發電企業全面撤資，較原定目標提早七年完成，足以證明其在這方面的決心。 可持續營運 早於2021年，AIA已承諾在2050年或之前，實現淨零溫室氣體排放。而在2023年更成為首家短期科學基礎減量目標獲得SBTi驗證的泛亞地區人壽和健康保險集團。AIA更公布氣候轉型計劃，制訂了清晰的實施路線圖。在香港，AIA於2024年初更率先成為首批加盟香港保險業聯會設立《保險業氣候約章》的企業，與業界積極主動應對氣候變化衍生的風險。 於香港灣仔司徒拔道一號的集團總部大廈友邦大廈重建後正式開幕。環境、社會及管治是大廈重建工作的核心考慮因素。新廈榮獲領先的綠色建築認證，包括LEED、WELL和BEAM+ 鉑金級預認證。新廈具備可持續發展特色，設有80個電動車充電站、屋頂太陽能板，以及可自給供電的生物柴油發電機。

集團推行AIA CAN：生態辦公室活動，旨在提升員工對辦公室可持續發展的意識、啟發和推動他們在多個領域改變行為。

員工和文化 AIA一直透過營造理想學習環境、確保招聘及晉升公平公正以及支持多元化及共融的文化，幫助僱員發揮所長，同時亦鼓勵僱員擁抱可持續發展的生活方式，去年為超過25,000名員工推出「環境、社會及管治入門」課程。此外，該公司獲得多項關顧僱員及發展人才獎項，包括連續第3年榮獲蓋洛普傑出工作場所獎及連續第七年位列蓋洛普環球金融及保險業僱員敬業度基準的首四分位。 2024年，透過在整個集團推行的「AIA CAN：生態辦公室運動」，加強與員工的互動。「AIA CAN：生態辦公室運動」是一個多年計劃，旨在提升員工對辦公室可持續發展的意識、啟發和推動他們在多個領域改變行為，包括購物管理、能源消耗、用水、旅行和交通、可持續採購及環境健康。 該計劃包括一本指南及一份生態辦公室行動清單，以協助業務單位在營運所在市場推動可持續發展相關的員工計劃。此外，亦設立了數碼儀表板，以追蹤及衡量每個業務單位的進度。 有效的管治 AIA確保ESG完全融入業務架構當中，包括有效管理與ESG有關的風險及捕捉機遇，進一步鞏固企業可持續發展的基礎，其努力亦獲得外界認可，被 Sustainalytics 評為環境、社會及管治行業和地區領導者及在Institutional Investor Research的「亞洲（除日本外）行政團隊排名」中，環境、社會及管治表現第一。 AIA承諾會繼續履行責任，實踐ESG目標，回應社會所需，為所有持份者創造價值，同時為改善地球環境出一分力，建立可持續的未來。