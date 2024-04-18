友邦香港｜ASPIRE 不斷追求 為您超越 為社會可持續發展貢獻｜傑出可持續企業大獎─上市公司(保險)

友邦香港（1299，下稱：AIA）獲am730頒發「ESG綠色發展及碳中和大獎」——傑出可持續企業大獎—上市公司（保險），引證AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」理念，堅持不斷為社會大眾實現不同追求。除以專業及貼心服務不斷追求突破，助客戶及大眾實現人生目標外，AIA更將「環境、社會和管治」（ESG）理念融入業務，與大眾一起應對社會及環境的嚴峻挑戰，創建更健康、更可持續發展的未來，全方位助大眾實踐「健康長久好生活」。 集團的ESG策略，建基於五大支柱，包括：健康和保健、可持續投資、可持續營運、員工及文化與有效的管治。

健康和保健 在助大眾實踐「健康長久好生活」的企業目標推動下，AIA不斷透過鼓勵大眾改善身心和環境健康，對社會產生積極影響。集團於2022年推出「AIA One Billion」計劃，透過舉辦及贊助活動，連繫社區，提倡健康生活及財務共融，其宏大願景是2030年或之前推動10億人實踐「健康長久好生活」。在香港，AIA自2022年推出「AIA健康校園計劃」，圍繞四大主題包括健康飲食、動感生活、心理健康以及健康與可持續發展，為教師提供與課程相關的免費素材，鼓勵全港小學生從小養成良好生活習慣，改善身心健康。 此外，AIA於2020年設立「友邦獎學金」，承諾投放一億美元，在未來數十年間，每年資助100名就讀於香港多間大學的本科生完成整個本科課程(註1)，讓學業成績傑出並服務社會的學生，獲得高等教育及拓展潛能的機會。 AIA亦全力支持大型活動「樂施毅行者」，鼓勵遠足鍛鍊身體之餘，亦為扶貧出一分力。矚目盛事「友邦嘉年華」將不同背景、年齡的人士聯繫起來，一同創造難忘的回憶。AIA更與「友邦嘉年華」的主辦單位合共捐贈了超過三萬張嘉年華門票給不同慈善機構和學校，回饋社會，讓受惠人士與親友一起歡度佳節和假期。



可持續投資 集團不斷努力將環境、社會及管治考量因素融入投資組合當中，將資本配置在致力為可持續發展作出貢獻的公司，並可同時降低在未來低碳經濟中資產擱淺的風險，藉投資構建可持續發展的未來。集團更是全球首家要求其範圍内投資專業人士須獲特許金融分析師協會之環境、社會和管治投資資格的公司。另外，集團直接管理的上市股票及固定收益持倉而言，已從煤炭開採及燃煤發電企業全面撤資，較原定目標提早七年完成，足以證明其在這方面的決心。 可持續營運 早於2021年，集團已承諾在2050年或之前，實現淨零溫室氣體排放。而在2023年更成為首家短期科學基礎減量目標獲得SBTi驗證的泛亞地區人壽和健康保險集團。集團更公布氣候轉型計劃，制訂了清晰的實施路線圖。在香港，AIA於2024年初更率先成為首批加盟香港保險業聯會設立《保險業氣候約章》的企業，與業界積極主動應對氣候變化衍生的風險。